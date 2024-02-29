Буданов раскрыл важные детали отставки Залужного 7 29.02.2024, 10:31

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Был ли конфликт между Зеленским и экс-главкомом ВСУ?

Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов усомнился в том, что причиной для отставки Валерия Залужного мог бы стать конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом на заявил в интервью СBС News.

Отвечая на вопрос о возможном разладе между президентом Украины Владимиром Зеленским и уже бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, Буданов сказал, что между мужчинами вряд ли могут быть личные разногласия, если один из них является «прямым подчиненным другого».

Он также намекнул, что Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного.

«Если все хорошо, все замечательно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?»- добавил глава ГУР.

Напомним, 8 февраля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который управлял армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.