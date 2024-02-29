«В час платят до 35 рублей» 5 29.02.2024, 10:35

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Белоруска рассказала, как зарабатывает на выгуле чужих собак.

Зарабатывать деньги можно на неочевидных вещах — например, на выгуле собак, как это делает минчанка Ирина. Устроиться на работу несложно: нужно зарегистрироваться в специальном приложении или на сайте и… собственно, все, ждите заказы. Трудиться можно в любое удобное для вас время, а прогулки на свежем воздухе еще и полезны. Но, как это бывает в любой сфере, есть подводные камни. Ирина рассказала onliner.by обо всем в подробностях.

Зарегистрировала анкету, ни на что особо не надеясь. И тут звонок: «Вас выбрали!»

С Ириной мы встречаемся как раз во время ее работы: женщина за деньги выгуливает метиса лайки по имени Шона. Я пытаюсь погладить собаку, но та не поддается, отворачивается.

— Вы сейчас не очень правильно поступили, поэтому Шона от вас отвернулась, — с улыбкой поправляет меня Ирина. — Есть собачий этикет — о нем мало кто знает. Если вы хотите погладить чужого пса, то первое правило — спросите разрешения у ее хозяина. Если разрешение получено, то второе правило — присядьте на корточки, полубоком к собаке. И не гладьте ее сразу же, а дождитесь, когда она обратит на вас внимание, — вы поймете, что пес уже не против, чтобы вы его потискали. Затем протяните руку ладонью вверх — и у вас будет коннект.

После короткого мастер-класса от Ирины мне все-таки удается законнектиться с Шоной.

Как же так получилось, что Ирина зарабатывает таким необычным способом? Все началось с того, что она захотела себе питомца: сын повзрослел, привычная тактильность ушла. Ирина знала, что в соцсетях есть специальные паблики, в которых хозяева бесплатно отдают своих породистых животных, потому что не справились с ними.

— Бывает, человек взял щенка, не отдавая себе отчет в том, что его ожидает постоянная трата времени и денег. Спустя какое-то время щенок вырастает, становится неуправляемым, начинает громить квартиру, бесконечно выть и оставлять лужи на полу. Часто просто так отдают биглей и хаски, потому что они своевольны, с ними сложновато. Как раз когда я стала смотреть паблики, где породистых животных отдают даром, мне попалась реклама петситтеров. Тогда я и узнала о существовании людей, которые зарабатывают на выгуле и передержке домашних животных.

В семье Ирины решили, что взять себе питомца пока не готовы. Зато женщина пришла к мысли: так а почему бы не гулять с чужими собаками?

— У меня уже был опыт выгула и передержки. У моей мамы десять лет была лайка, которую я иногда брала себе. Еще я приглядывала за собакой сестры. Поэтому я зарегистрировалась на сайте petsitters.by (историю его создания за $80 000 мы рассказывали. — Прим. Onlíner) в качестве догволкера. Было несколько этапов: надо было заполнить анкету, пройти тест, послушать лекцию кинолога в онлайне, пройти собеседование. Я все сделала и после этого какое-то время даже не просматривала телефон: не рассчитывала получить заказ быстро. И тут вдруг звонок от администратора платформы: «Вас выбрали исполнителем». Меня выбрали? Класс!

Что отличает профессионального выгульщика от непрофессионала

Слово «профессионал» здесь условное: нет ни университета, ни колледжа, где выучат на догволкера и дадут диплом гособразца. И все же знания фишек кинологии дает больше наслаждения от работы (и по идее повышает стоимость услуги).

Чтобы узнать о собаках как можно больше, Ирина стала изучать информацию о них, слушала специализированные вебинары и подкасты специалистов по их поведению. Подобные сведения можно искать в Instagram в профилях кинологов, собачьих психологов.

— Есть такое понятие, как менеджмент прогулки, есть правила безопасности, разные сценарии выгула в зависимости от особенностей «хвостика»: его возраста, темперамента, состояния здоровья, привычек.

Например, если мы стоим с собакой у проезжей части у пешеходного перехода и ждем зеленый свет, то поводок нужно держать так, чтобы он был коротким: это важно для безопасности. Если пес в возрасте, то с ним мы ходим медленно, больше нюхаем, меньше активничаем, чаще делаем перерывы для ничегонеделания. Если же питомец активный, то ищем площадку, чтобы побегать, либо выискиваем компанию, в которой животному будет весело.

Шона любит компании себе подобных и начинает бежать в сторону мужчины с болонкой на поводке, который идет метрах в десяти от нас. Ирина останавливает Шону.

— Даже без слов мне понятно, что хозяин болонки не хочет нашего общения с ним, поэтому мы подходить не будем.

Вообще-то, одна из важных задач, когда вы получаете первый заказ от конкретного человека, — это понравиться собаке, чтобы она хотела с вами гулять, и хозяину, чтобы он вам доверился. Поэтому при получении нового заказа Ирина старается приехать заранее, чтобы успеть познакомиться.

— Один из секретов: когда идете знакомиться, у вас с собой должно быть лакомство. Я беру сухое и легкое. Тем самым пытаюсь создать ассоциацию, что со мной вкусно, хорошо.

Случается так, что первые пять-десять минут после знакомства новая собака лает на Ирину, и как раз в подобных ситуациях спасает лакомство. При получении первого заказа обязателен предварительный выгул-знакомство со множеством вопросов со стороны догволкера об особенностях и привычках питомца. Разве что не всегда есть время на знакомство, ведь бывают экстренные случаи выгула (например, когда хозяин заболел).

Иногда попадаются питомцы с проблемным характером или сложным поведением — к ним нужно искать подход. Ирина вспоминает лабрадора, с которым не удалось познакомиться заранее: заказ был срочным, получилось разве что уточнить у хозяйки некоторые детали по телефону.

— Когда мы встретились, оказалось, что это темпераментный молодой кобель. Он тянул поводок и рвался на прогулку, сметая всех на своем пути. Первые 20 минут прогулки начиная от выхода из квартиры прошли для меня напряженно. Чтобы не полететь за ним, мне приходилось идти маленькими шагами, своими действиями объясняя псу, по каким правилам мы гуляем.

— Кто ваши основные заказчики?

— Я не интересуюсь у людей, где они работают и сколько зарабатывают. Хотя предполагаю, что заработок должен быть выше среднего: в час за выгул платят от 15 до 35 рублей — это недешевая услуга.

Хотя есть те, кто вынужден обращаться за помощью, например, из-за болезни. У меня есть клиенты, которые прибегают к моим услугам как раз в осенне-зимний период, когда заболели. Обычно для пса нужно два выхода на улицу в день.

Вообще, я считаю, что каждому владельцу нужно периодически отдыхать от своего питомца — как и родителям от детей. Не потому, что они их разлюбили, а чтобы соскучиться, вновь почувствовать прелесть прогулки. Я на улице то и дело вижу: собаку ведет человек с обреченным взглядом, он еле переставляет ноги, ему все это не в радость. А ведь можно раз в полгода сделать перерыв, на пять дней заказав услугу помощника.

Обычная моя нагрузка — это выгул двух собак в день. Это не та работа, благодаря которой можно обеспечить семью или закрыть все свои финансовые вопросы. А как подработка — хорошо.

Заработок часто ограничивается районом, сложно объять весь город. Я беру заказ только в том случае, если заказчик находится в пешей доступности от меня или если мне до него ехать не больше 15 минут.

Нюансы работы: подъемы в шесть утра, пакетики для уборки на улице, отслеживание маршрута

Обязанности у Ирины следующие: выгулять и потом вернуть собаку владельцу в целости и сохранности, а в конце прогулки по согласованию предоставить фото- и видеоотчет, а также трекер с маршрутом выгула.

— А можно выгуливать одновременно пять собак?

— Теоретически все можно. Однако очень часто люди хотят, чтобы их питомец был единственным. Часто встречаются тревожные собаки, они не могут спокойно находиться в компании других животных. Тем более, на мой взгляд, просто пройтись туда-назад — это не более чем санитарный выход.

Лично мне важно, чтобы животному было со мной интересно, чтобы у него закрылись потребности. Чтобы мы прошлись, чтобы была двигательная активность — игры, от которых пес получит положительные эмоции. Чтобы по возвращении домой она легла без задних лап и следующую нашу встречу ждала с радостью.

Иногда хозяин говорит: «Мой пес мне не радуется так, как вам». Я сначала смущалась и не знала, что ответить. А теперь отшучиваюсь: мол, еще ни одна собака из семьи не ушла.

Нужно ли вставать ради такой работы очень рано? Совсем не обязательно. Женщина называет это одним из самых больших плюсов подработки: можно самостоятельно устанавливать и даты, когда вы готовы поработать, и конкретные периоды времени.

— Заказы на шесть утра я не беру. Вообще, собаки подстраиваются под своих хозяев. Я знаю, что если человек сам спит до одиннадцати утра, то и его пес тоже спит до этого времени. А кто встает в пять утра, у того и питомец просыпается в пять. Главное — соблюдать баланс выходов на улицу.

Еще один большой плюс подобной работы — возможность развивать коммуникативность.

— У собачников всегда есть темы для разговора, даже если люди впервые видят друг друга. Можно обсудить корм, амуницию, здоровье, какие-то общие проблемы. Недавно мы семьей шли по парку, я вижу: мужчина выгуливает двух уиппетов — это дорогая, редкая порода. Подхожу к нему и говорю: «Это уиппет?» Он радостно отвечает: «Да», — наверное, удивился, что кто-то знает название породы. Говорю ему: вижу, у одного вашего уиппета такой характер, у второго — другой. Он начал радостно рассказывать мне про своих уиппетов, а я только слушала.

И давайте немного о неприятном: нужно ли догволкеру убирать за собакой, которая сходила в туалет во время прогулки на улице?

— Для специалистов платформы считается хорошим тоном убирать, поэтому у меня в рюкзаке пакетики. Вообще, я считаю, что завел собаку — будь добр за ней убрать. Неужели трудно? Тем более что обычно собачники ходят по одному и тому же маршруту — самим же неприятно.

Все эти нюансы могут нагнать тоску и неуверенность: а каждый ли справится с такой работой? Ирина отвечает: да, в принципе, с выгулом справится любой, кто готов много двигаться и у кого нет боязни собак.