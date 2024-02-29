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«Работала на две ставки и думала, что не перерабатываю»

  • 29.02.2024, 10:48
  • 1,406
«Работала на две ставки и думала, что не перерабатываю»

Как белорусы борются с профессиональным выгоранием.

В Польше можно получить больничный из-за профессионального эмоционального выгорания. Максимальный срок справки о нетрудоспособности составляет 182 дня. Её выдаёт только врач-психиатр — не психолог и не психотерапевт.

MOST спросил белорусов, которые живут в Польше и Литве, как они боролись с профессиональным выгоранием.

«Просто ноги не шли на работу»

Алёна по профессии музыкант. В Беларуси девушка работала музыкальным терапевтом, занималась с детьми с аутизмом. Главной причиной своего выгорания Алёна называет отсутствие профессиональной поддержки со стороны коллег.

— Сначала казалось, что я просто устала. Дети, кстати, это чувствовали. У них как будто было сопротивление, не хотели заниматься. В какой-то момент я поняла, что просто не хочу идти на работу. Вот просто ноги не шли.

По мнению Алёны, специалисты, которые работают с больными людьми, должны обязательно иметь супервизора — наставника, который помогает и направляет в работе.

— Если ты психолог или музыкальный терапевт, тебе нужен человек, который поможет выдержать нагрузки и ровно идти по профессиональному пути. Иначе начинаешь со временем сомневаться в своей профпригодности. Но в Беларуси супервизия почти не практикуется. Да и само направление «музыкальная терапия» раньше было совершенно не развито. Я самостоятельно «копала» эту тему, поднимала глыбы информации, участвовала в профильной конференции. В один прекрасный момент мне показалось, что вся эта деятельность не имеет смысла. Я зареклась заниматься музыкальной терапией и оставила эту сферу.

Через несколько лет Алёна переехала в Польшу. В эмиграции девушка задумалась о том, что она умеет делать лучше всего. И решила вернуться в музыкальную терапию. Даже прошла обучение, чтобы повысить квалификацию.

— Если для Беларуси это сфера новая, то в Европе этим плотно занимаются, ты чувствуешь, что не один, подпитываешься профессиональной энергетикой. У меня в голове стали складываться паззлы, куча информации разложилась по полочкам: что нужно делать, как и зачем.

А уход из профессии в Беларуси женщина считает правильным решением.

— Если чувствуешь, что в работе что-то идёт не так, тебе плохо, значит нужно менять деятельность или ставить её на паузу, — уверена она.

«Я просто не сумел нормально выстроить баланс работы и отдыха»

Сергей в Беларуси занимался разработкой и продвижением сайтов, но выгорел из-за постоянных переработок. Переехав в Польшу, он неожиданно для себя сменил род деятельности на менее прибыльный.

— Мой папа всю жизнь был предпринимателем, в семье «работа на дядю» считалась чем-то зашкварным. Поэтому я всегда стремился к тому, чтобы работать на себя.

На последнем курсе университета Сергей окончил курсы по разработке и SEO-оптимизации сайтов. Учился платно, поэтому распределение ему не грозило. Окончив университет, парень некоторое время поработал SEO-специалистом в компании, затем открыл ИП и начал искать клиентов самостоятельно.

— Оказалось, если ты предприниматель, у тебя не только нет начальника. У тебя ещё и нет нормального рабочего графика. Я мог сидеть за компьютером до утра, мог неделями работать вообще без выходных. И как будто бы не уставал. Не знаю, откуда бралась энергия. Мне просто нравилось работать.

Через полтора года у Сергея значительно ухудшилось самочувствие. Нарушился сон, появилась раздражительность, постоянно болели спина, шея, голова. Из-за напряжённой политической обстановки в стране парень решил переехать в Польшу. Сферу деятельности менять не планировал, но решил взять месяц отдыха. Благо финансовая подушка позволяла это сделать.

— Казалось бы, круто: у меня удалённая работа, есть текущие проекты, по сарафанному радио приходят новые клиенты. Я в гораздо лучших условиях, чем многие эмигранты, которым нужно трудоустраиваться в новой стране. Но уже накануне отъезда я чувствовал опустошение и ненависть к тому, что делаю. Не хотел брать трубку, когда звонили клиенты, косячил, плохо выполнял рабочие задачи. Из-за этого даже разругался с некоторыми клиентами.

Через три недели после переезда, сидя в кафе возле дома, Сергей увидел объявление о том, что заведению требуется работник на кухню. Он расценил это как сигнал, что пора менять сферу деятельности, и расспросил официанта о вакансии.

— Я просто представил, как это круто: я не сижу целый день за компьютером, у меня нормированный график, я просто ухожу с работы и занимаюсь своими делами, а не прокручиваю в голове рабочие задачи.

После собеседования Сергея взяли на работу, и уже четвёртый месяц он трудится помощником на кухне: чистит и нарезает продукты, делает уборку, моет оборудование.

— Да, я просел в доходах, в Беларуси зарабатывал гораздо больше. Но я чувствую себя намного лучше и физически, и морально. У меня выстроился режим дня, наладился сон, посветлело в голове. Плюс быстро учу язык, работая с поляками. Я не планирую здесь долго задерживаться, со временем вернусь в свою сферу. Я понял, что дело не в самой работе, а во мне. Я просто не сумел нормально выстроить баланс работы и отдыха.

«Работала на две ставки и думала, что не перерабатываю»

Ирина работает специалистом по персоналу в крупной IT-компании. Профессиональные знания о психологии выгорания не помогли ей самой избежать этой проблемы.

— Я работала на две полные ставки и искренне думала, что не перерабатываю, потому что трудилась с 9 до 6. Я не отдавала себе отчёт, что тот объём работы, который нормальный человек растянул бы на большее время, я укладывала в этот промежуток.

Спустя полгода, девушка начала замечать у себя неприятные соматические проявления. Она стала нервной, дёрганой, чувствовала недостаток сил, всё болело. Однажды из-за пустяковой ситуации на работе у Ирины произошёл нервный срыв.

— Я долго не давала себе расслабиться. Мол, всё нормально, давай работай. В итоге после стандартной просьбы менеджера выполнить простую задачу я три часа лежала на столе и ревела. После этого я ушла на больничный на 5 недель.

Ирина, как человек, изучавший психологию, давно подозревала у себя признаки тревожного расстройства. Девушка не знает, что было первичным — тревога или выгорание, — но совокупность этих расстройств привели её на больничную койку РНПЦ психического здоровья в Новинках.

— Я туда сама попросилась. Пошла к психиатру, взяла направление, стала на учёт, мне дали больничный. Лечение включало психотерапию и антидепрессанты.

Больше всего Ирина боялась, что не получит больничный и ей придётся вернуться на работу. Тогда она воспринимала это как самое страшное, что может случиться.

— Я реально четыре недели просто лежала и была счастлива, потому что не занималась вообще ничем по работе. К концу четвертой недели я потихоньку заскучала и начала возвращаться к рабочим задачам, но это уже было другое состояние.

Сейчас Ирина живёт в Литве, куда её релоцировала компания. Девушка говорит, что постепенно научилась снижать значимость работы.

— Я понимаю, почему пришло выгорание. От ощущения, что я должна лучше, больше, сильнее. От того, что у меня не было ощущения собственных границ. За последнее время я дважды была близка к выгоранию, но вовремя себя останавливала. Я уже знаю опасные симптомы — например, нереальное желание не работать и всё послать на фиг. Кстати, есть и обратная история, когда люди впадают в чрезмерно активную работу. Важно также знать, что меньше двух недель нельзя отдыхать в принципе. Короткий отдых — это не отдых, выгорание наступит всё равно.

«Человека уволили с формулировкой, что не нужен такой немотивированный сотрудник»

Ирина отмечает, что профессиональное выгорание в сфере IT — частая проблема. Существует огромный разрыв между тем, как себя позиционируют компании и как они ведут себя на самом деле.

Многие современные компании пытаются казаться заботливыми работодателями, проводят бесконечные вебинары о том, что надо себя беречь, подсовывают сотрудникам статейки о вреде переработок. Но культура компании всё равно остаётся прежней, и переработки поощряются. Работникам дают понять, что они не пойдут на повышение, если помимо основной работы не будут заниматься дополнительной. Нередко менеджеры пишут сотрудникам в девять вечера, пусть и с формулировкой «ты можешь сейчас не отвечать». А работники воспринимают это как норму и корят себя за то, что они этой норме не соответствуют.

Тем, кому актуальна тема профессионального выгорания, Ирина рекомендует прочесть книги Эмили и Амелии Нагоски и Рангана Чаттерджи. Диагностировать уровень эмоционального выгорания можно с помощью тестов, которые есть в интернете.

Девушка подчёркивает, что выгорание связано не только с трудовой деятельностью. Выгореть можно из-за хобби и даже отношений.

— Выгорание наступает из-за перенапряжения. Когда что-то тебя поглощает полностью, занимает большую часть твоей жизни. От этого никто не застрахован. Ты можешь искренне любить то, что делаешь, кайфовать от работы и при этом выгореть.

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