Готовься, Вова!

Система под ударом.

Кремль боится.

Боится мертвого Навального, из которого сделал мученика.

Боится, что народное прощание может вылиться в нечто, что перебьет обращение Солнцеликого.

Боится живых россиян. Любых публичных проявлений недовольства и протестов (при том, что задерживает уже за возложение цветов, за сине-желтые букеты и ленты, стихи, радужные сережки).

Боится, что на «нарисованных» выборах с «петрушками»-ноунеймами что-то пойдет не так (но уверяет, что за Путина 80+%).

Боится тех, кто выступает за завершение «СВО» (испугавшись своей же игры с управляемым Надеждиным).

Боится постов в соцсетях за мир и против войны (самих этих слов).

Боится тех, кто за войну, подкупая, запугивая, сажая наиболее неудобных и устраивая Z-фанатикам самоубийства.

Боится жен мобилизованных. И их мужей, которые не готовы воевать бессрочно.

Боится повторения пригожинского мятежа, когда король оказался голым, жалким, беспомощным, никому не нужным.

Боится заговора элит, несмотря на то, что нет ни элит, ни заговоров.

Боится своих силовиков, военных и «Валькирии» 2.0 (хотя штауффенбергов тут нет и быть не может).

Боится, что Запад вдруг придет в себя и поможет Украине так, как мог бы (хотя число его лозунгов обратно пропорционально числу снарядов).

Боится закошмаренных «иноагентов», «нежелательных», правозащитников, активистов, блогеров, разгромленных штабов ФБК Навального, нескольких «яблочных» региональных депутатов, Юру-музыканта и его нескурвившихся коллег, РАН, VPN, «вражеских голосов», постов политзэков, призывов эмигрантов. Любых оставшихся ростков самоорганизации снизу/сбоку. Горизонтальных социальных связей, не контролируемых сверху.

Боится малюсенькой свободы, правды, конкуренции, прогресса, открытости.

Страх и неуверенность происходит у власти из-за проблем с легитимностью, отсутствием реальной поддержки (не путать с вынужденной лояльностью), некомпетентностью и безответственностью, драпируемыми архаикой и лизоблюдством.

С тем, что (как и у всех россиян) у власти нет горизонта планирования за пределами поставленной тактической задачи - удержания «великого геополитика» на троне любой ценой. «СВО» же завалила и ближние горизонты.

Возникающее осознание того, что стратегически это путь в никуда, становится все сложнее замещать иллюзиями импортозамещения, силового контроля, любви народа и руин Авдеевки.

Страх вынуждает сильнее лгать себе, царю, окружению, плебсу. Верить в свои же мифы и, выслуживаясь, раскручивать маховик репрессий против тех, кто мифы не разделяет.

Полковник ЧК, случайно оказавшийся на вершине, выстроил циничную клептократическо-силовую вертикаль по своему образу и подобию, а когда та начала шататься, решил укрепить при помощи постмодернистского чучхе с невойной, нацистами, геями, рюриками, печенегами и ГУЛАГом.

В отличие от подчиненных, фюреру проще. Можно кривляться, пыжиться и грозить всем «раем», избавляясь от того самого подкатывающего страха, в надежде, что на его-то век хватит.

Но и это все сложнее. Система под ударом, а сам «он всех боится — и друзей, и близких, и врагов». И для поддержания ее устойчивости, притупления собственных страхов, царю требуется все больше их свежей крови и денег.

Слова Покровского резко, будто тяжелым набатом, оглушают эту порочную схему - фьюжном из шаманистских этно-ритмов, готического хоррора, отсылок к «V—значит вендетта» и христианскому госпелу Ain't No Grave Can Hold My Body Down в версии Джонни Кэша незадолго до смерти.

«Нет той могилы,

Которая способна удержать меня

Когда я услышу этот звук трубы

Я встану прямо из земли»

Послание от Навального - и «счастливому дедушке», что общается с «сибирскими шаманами», неуклюже изображает верующего православного и устраивает сатанинские пляски на костях убитого врага. И всем его нукерам - до последнего «гвардейца».

Бойтесь ада, что следует за вами, опалив уже «белый плащ с кровавым подбоем». Помните, есть кое что и пострашнее, чем народный бунт и маячащий выбор между Гаагой, Южным Суданом, «Полярным волком» в Харпе и вилами. И до момента того Страшного суда к вам будут являться в кошмарах все те, кого вы тут «судили».

Телеграм-канал «СерпомПо»