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У редких черных обезьян родился детеныш с «огненной» шерстью

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  • 29.02.2024, 10:53
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У редких черных обезьян родился детеныш с «огненной» шерстью

Исследователи называют его «лучом надежды» для всего исчезающего вида.

В зоопарке Уилснейд в Бедфордшире появился на свет редкий детеныш лангура Франсуа с ярко-оранжевым мехом, которого смотрители назвали «солнечным лучом». Детеныш родился у пары лиственных обезьян, обитающих в зоопарке, матери Лулу и отца Ванга, пишет Daily Mail.

По словам сотрудницы зоопарка Уилснейд Аманды Робинсон, они с коллегами были счастливы увидеть Лулу на руках с ярко-оранжевым детенышем, так как этот вид лиственных обезьян находится на грани исчезновения.

Любопытно, что малыши лангура Франсуа рождаются с ярко-оранжевой шерстью, несмотря на то, что шерсть обоих их родителей черная. Исследователи предполагают, что такой окрас помогает родителям заметить малыша, когда о нем заботится отряд. Однако со временем, когда детеныш подрастет, его волосы, как и у родителей, станут черными.

Отметим, что лангуры Франсуа представляют собой вид лиственных обезьян из Китая и северного Вьетнама. Представители этого вида также внесены в Красную Книгу как вид, находящийся под угрозой. Исследования показывают, что численность этих лиственных обезьян в дикой природе продолжает сокращаться, что делает появление на свет нового детеныша — событием международного значения.

По словам Робинсон, увы, в дикой природе дела обстоят не так хорошо — количество особей неумолимо сокращается, а потому новорожденный детеныш действительно является лучом надежды для целого вида.

Сотрудники зоопарка отмечают, что после рождения детеныша за ним ухаживала не только мать Лулу, но и старшая сестра Нгуен — именно она давала матери передышку, когда ей требовалось пить или есть. Сотрудники зоопарка заметили, что Нгуен обращалась с новорожденным, как со своим собственным ребенком, точно также, как это происходит в дикой природе — 8-летняя обезьянка переняла навыки заботы о малышах от старших членов отряда.

Данные исследователей свидетельствуют о том, что в дикой природе сегодня осталось всего 2000 приматов этого вида. Основными причинами вымирания вида называют незаконную охоту ради мяса, а также для использования лиственных обезьян в традиционных лечебных целях.

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