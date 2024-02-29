В Беларуси ввели новый дорожный знак 29.02.2024, 11:11

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Где решили устанавливать?

В Беларуси в скором времени появится новый предупреждающий знак. Его описание и изображение 27 февраля утвердил Совет министров своим постановлением №127. Узнали, где планируют устанавливать новые знаки.

Согласно документу, опубликованному в четверг, 19 февраля, на Национальном правовом интернет-портале, новый предупреждающий знак будет обозначать границы зоны безопасности с особым правовым режимом на территории, прилегающей к Белорусской атомной электростанции.

В документа прописан точный вид знака: он будет представлять собой металлический щит размером 600 на 1200 мм с синим фоном и надписями, выполненными белым цветом.

Помимо указания на начало зоны безопасности с особым правовым режимом на знаке также будет указан контактный телефон и адрес официального сайта АЭС, а справа – нанесено изображение QR-кода, при переходе по которому можно почитать официальное Положение о зоне безопасности с особым правовым режимом на прилегающей к Белорусской атомной электростанции территории.

Напомним, это положение Совмин утвердил своим постановлением №668 от 9 октября 2023 года. Зону установили в границах автомобильных дорог Р45, Р52, Н6211, Н6223, Н20110 и включили в нее пять белорусских деревень, прилегающих к территории БелАЭС населенных пунктов.

Согласно утвержденным Совмином положениям, в зоне безопасности будут проводиться проверки «правомерности въезда, пребывания и передвижения», а в отдельных случаях могут вводиться «дополнительные временные режимные ограничения».