В Семково выставили на продажу дом-дворец за полтора миллиона долларов 29.02.2024, 11:20

С великолепным панорамным видом из окон на Минск, Минское море и лесной массив.

В Семково продается дом, который больше похож на резиденцию или дворец магната — и по виду, и по размеру, и по наполнению. Стоимость соответствующая — 1,5 миллиона долларов. Realt показал, за что такие деньги.

В окружении респектабельных коттеджей в этой части Семково дом за полтора миллиона долларов выглядит вполне органично. Но он все же выделяется — в первую очередь своей классической «дворцовой» архитектурой. И размерами — 4 этажа, 833 квадрата.

Коттедж стоит на возвышенности, что обеспечивает великолепные панорамные виды из окон на Минск, Минское море и лесной массив.

Построен он из кирпича, утеплен, оштукатурен и покрашен в нарядно-белый цвет, на крыше — натуральная черепица. Со двора примыкает огромная терраса на 170 квадратов.

Внутри большие светлые комнаты с высокими окнами, нет узких и вытянутых комнат. Между этажами — каменная лестница с кованными перилами, подоконники из камня, на полах паркетная доска и итальянская плитка.

Дом продается с мебелью, бытовой техникой и оборудованием и этого приданного здесь много: дорогая мебель из массива, техника и сантехника Bosch, Siemens, Eliplane, Samsung, Viega, Nicolazzi, Roca, Blanco и др.

В доме 11 жилых комнат, конференц-зал, две кухни, три камина, русская печь, джакузи, сауна, бассейн, тренажерный зал, каминный зал, винный погреб, гардеробные, мастерская, подсобные комнаты для хранения, комната для хранения велосипедов, комната для хранения автошин, комната для системы очистки воды, комната с котлом и системой отопления, постирочная. Это еще не все — в доме имеется отапливаемый гараж две машины.

В инженерном плане все сделано на высоком уровне. Имеется собственная скважина на участке и центральный водопровод, установлен газовый котёл Viessmann, теплые полы, терморегуляторы в комнатах, кондиционеры, система очистки воды (обезжелезивание, смягчение), система очистки бассейна и джакузи.

Канализация местная. Подведено оптоволокно, есть видеонаблюдение и спутниковое телевидение.

Размер участка — 25 соток. От улицы он огорожен забором из валунов с автоматическими въездными воротами с дистанционным управлением. На территории есть три парковочных места, а у въезда на территорию отведено место под гостевую стоянку.

Участок благоустроен, сделаны дренажная и поливочная системы. Также есть крытая зона барбекю с проведенными к ней коммуникациями.

За дом, напомним, просят 1,5 млн долларов.