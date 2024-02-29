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Еще два миллиардера из списка Forbes отказались от гражданства России

  • 29.02.2024, 11:24
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Еще два миллиардера из списка Forbes отказались от гражданства России
Андрей Баронов и Ратмир Тимашев
Фото: DR

После этого у обоих осталось только одно гражданство — кипрское.

Бизнесмены продолжают отказываться от гражданства России на фоне войны в Украине и международных санкций. Свои российские паспорта сдали создатели Veem Software Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, входившие в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России» по версии журнала Forbes.

Как рассказали изданию их знакомые, оба предпринимателя оформили процедуры выхода из российского гражданства в посольстве России в Республике Кипр. После этого у обоих осталось только одно гражданство — кипрское. Сами бизнесмены давно живут за границей — Баронов в Швейцарии, а Тимашев в США.

О подаче документов на выход из гражданства России Баронов сообщил в апреле прошлого года в своем аккаунте в соцсети LinkedIn. «Я частное лицо и никогда не делаю публичных комментариев, особенно о политике. Я делаю редкое исключение, потому что глубоко потрясен российской войной на Украине. Я официально подал все документы, необходимые для отказа от российского гражданства», — отметил Баронов.

Он также добавил, что пожертвовал миллионы долларов авторитетным гуманитарным организациям, которые помогали «перемещенным украинцам на территории Украины». Официально предприниматель перестал быть гражданином России в декабре.

В свою очередь, Ратмир Тимашев вышел из российского гражданства в январе 2024 года, с доказательством чего ознакомился Forbes. Это также подтвердил сам Тимашев.

До этого от гражданства России отказались семь миллиардеров. Среди них: бывший партнер Алишера Усманова Василий Анисимов (состояние $1,6 млрд), основатель и основной владелец холдинга Freedom Тимур Турлов (состояние $2,4 млрд), основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян ($1,3 млрд), основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер ($7,3 млрд), основатель Revolut Николай Сторонский ($7,1 млрд), основатель энергетической компании «Арети» Игорь Макаров ($2,2 млрд) и основатель Tinkoff Group Олег Тиньков ($0,86 млрд после продажи Тинькофф Банка).

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