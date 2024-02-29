Почему бортпроводники во время взлета и посадки самолета сидят на руках ладонями вверх? 29.02.2024, 11:39

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Стюардесса раскрыла правду.

Стюардесса Хенни Лим, работающая в компании Cebu Pacific на Филиппинах, рассказала, почему персонал самолета во время взлета и посадки занимает «фиксирующую позицию». Работники авиакомпании сидят на руках ладонями вверх, пишет obozrevatel.com.

Лим раскрыла истинную причину в своем TikTok- ролике. В настоящее время видео насчитывает более 32 тысяч просмотров.

Как оказалось, «фиксирующей позиции» придерживается весь персонал, чтобы уменьшить риск телесных повреждений в случае чрезвычайной ситуации. «Это положение предполагает надежное пристегивание ремня безопасности, сиденье вертикально, обязательно положив руки ладонями вверх. Ноги должны быть на полу», – объяснила автор ролика.

«Цель состоит в том, чтобы удерживать корпус в жесткой позе, чтобы в случае незапланированной чрезвычайной ситуации тело получило меньшее количество повреждений», – добавила бортпроводница.