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Закрытые погранпереходы и многодетные «тунеядцы»: что ждет беларусов в марте

  • 29.02.2024, 11:45
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Закрытые погранпереходы и многодетные «тунеядцы»: что ждет беларусов в марте

Главные изменения месяца.

В марте беларусов ждут нововведения в работе денежных переводов и выдаче водительских прав. Откроются новые маршруты в Россию и арабские страны, но при этом закроются пограничные пункты пропуска с Литвой. Эти и другие изменения и события марта собрал «Белсат».

Закрытие пограничных переходов

Литва с 1 марта закроет пункты пропуска «Лаворишкес» и «Райгардас» (с белорусской стороны – «Котловка» и «Привалка»). Их закрывают как для транспорта, так и для пешеходов и велосипедистов. Движение пешеходов и велосипедистов также ограничат в пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай». Кроме того, литовское правительство планирует постепенно уменьшать количество разрешений на перевозку пассажиров на автобусах и ограничить посадку и высадку пассажиров на станции Кяна.

Полный запрет дронов

С 25 марта дроны и беспилотники больше нельзя будет иметь в собственности, а также покупать их и продавать на территории Беларуси. Запрет не касается организаций и бизнесменов, которые занимаются предпринимательской и профессиональной деятельностью и имеют разрешения на пользование дронами.

Блокировка платежей

1 марта в Беларуси вводится новая система, с помощью которой банки смогут приостанавливать денежные переводы без согласия пользователя. Официально это делается для противодействия кибермошенничеству. Среди оснований для этого – несоответствие параметров платежа обычной активности пользователя. Однозначно будут приостанавливаться операции, в отношении которых есть достоверная информация о незаконности списанных средств. Например, получатель находится в автоматизированной системе обработки инцидентов Нацбанка.

Многодетные «тунеядцы»

С 1 марта в Беларуси изменятся критерии отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике. Так, ИП будут считать занятыми в экономике только при условии уплаты налога. А матери, воспитывающие ребенка до 7 лет, ребенка до 18 лет с инвалидностью или троих и более несовершеннолетних детей, чтобы не считаться тунеядцами, должны фактически жить в Беларуси, то есть оставаться за пределами страны не более 30 дней в течение одного квартала. Изменяются также правила в отношении тех, кто сдает в аренду недвижимость и машино-места, занимается растениеводством или животноводством на своем земельном участке. Тех, кого причислили к тунеядцам, должны по полным тарифам оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Заплатить взносы и подать декларацию

Не позднее 1 марта ИП, адвокаты и нотариусы должны заплатить взносы за 2023 год – не менее 2326,8 рубля. Плательщикам, имевшим перерывы в деятельности в 2023 году, взносы необходимо рассчитать самостоятельно, воспользовавшись калькулятором на сайте ФСЗН, а также подтвердить периоды неосуществления деятельности не позднее 31 марта.

Некоторым белорусам не позднее 1 апреля нужно отчитаться в налоговую о доходах за 2023 год. Это касается тех, кто в 2023 году получал доходы из-за границы или за рубежом, получил в подарок более 9338 рублей (доходы от близких родственников не учитываются), продал два и более авто, или в течение пяти лет продал более одной квартиры, дома, дачи, садового домика, гаража, машино-места или земельного участка.

Права на 20 лет

С 23 марта водительские удостоверения в Беларуси будут выдавать сроком на 20 лет. Также уменьшаются сроки регистрации транспортных средств в ГАИ (с 10 до 7 рабочих дней) и сроки выдачи водительского удостоверения (с 5 до 3 рабочих дней). Для транспортного средства, ранее не регистрировавшегося на территории государств ЕАЭС, должен быть оформлен электронный паспорт. Кроме того, для выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении больше не потребуется водительское удостоверение и страховое свидетельство. Машинам моложе трех лет допуск к участию в дорожном движении будут выдавать на три года.

«Альфа-Банк» вводит плату за хранение валюты

«Альфа-Банк» с 1 марта вводит комиссию за хранение физическими лицами долларов и евро, если сумма среднедневного остатка по всем счетам более 160 000 рублей в эквиваленте. Комиссия составит 0,1% от среднедневного остатка (минимум 500 рублей, но не более 3000). Ранее аналогичные меры ввели «БНБ-Банк» и «Приорбанк».

Снизится пособие на погребение

В марте на 279,8 рубля снизится размер пособия на погребение – до 1991,28 рубля. Сокращение пособия произойдет из-за падения средней зарплаты в стране, к которой привязан размер этого пособия.

Станет известно, что будет с беспошлинными лимитами

До 1 апреля беларусы могут беспошлинно ввезти из-за границы или заказывать посылки на 1000 евро. В марте будет очередной пересмотр лимитов, если не будет принято никаких дополнительных решений, для посылок лимит может вернуться к сумме в 200 евро, для товаров, ввозимых на автобусе или авто, – 500 евро. Минфин России выступает против соблюдения действующего лимита.

Национализация «Легмаша»

До 20 марта должны быть безвозмездно переданы в собственность властям акции ОАО «Завод «Легмаш». Их заберут у Белорусского металлургического завода и Оршанского района.

Сигареты дорожают

С 1 марта на 20 копеек подорожают сигареты Pall Mall Superslims Azure.

Проверить ID-карты

В марте у минчан появится возможность проверить работоспособность ID-карты на месте ее выдачи. Можно будет сверить электронно-цифровую подпись, активировать свой личный кабинет или сменить пароль. Такой подход уже был проверен в Гомеле. В других регионах Беларуси он начнет работать, если в МВД увидят, «что у граждан есть в этом необходимость».

Проблемы с карточками

Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 2 марта с 03: 00 до 06: 00. Из-за технологических работ возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных денег, устройств самообслуживания, банкоматов.

Полеты и поездки

«Белавиа» с 22 марта запускает прямые рейсы из Гомеля в Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам, воскресеньям. Также «Белавиа» и туроператор «Интерсити» с 4 марта возобновят чартерные рейсы в Катар. Полетная программа запланирована до конца октября.

Беларусская железная дорога с 7 по 10 марта назначила 14 дополнительных поездов в международных и более 50 поездов в межрегиональных сообщениях. В сообщениях с Россией поезда будут курсировать по маршрутам: Минск–Москва, Минск–Санкт-Петербург и Калининград–Москва. По территории Беларуси дополнительные поезда назначены между Минском и всеми областными центрами, а также в отношениях Минск–Пинск и Гродно–Орша–Кричев.

Работы в национальном аэропорту

В Национальном аэропорту Минск по 31 марта проходит обновление оборудования системы обработки багажа. Это связано с поиском властями страны дронов.

Большие выходные и каникулы

Поскольку 8 марта приходится на пятницу, а следом идут суббота и воскресенье, то у беларусов будет три подряд выходных, которые не нужно отрабатывать. Школьников же с 24 по 31 марта ждут весенние каникулы.

Школьные тестирования

Выпускников с марта ждут репетиционные тестирования: третий их этап приходится как раз на март–апрель 2024. Узнать свои результаты потенциальные абитуриенты смогут уже в 20-х числах апреля.

20 марта начнется регистрация выпускников на централизованный экзамен. Записывать 11-классников для участия в экзамене будут по 5 апреля. Регистрация на ЦТ начнется в апреле.

«Синие» страховки для поездок в РФ

Беларусским автомобилистам, выезжающим в Россию, с 1 марта будут выдавать полисы страхования на синих бланках. Новая система автогражданской ответственности «Синяя карта» начала действовать между Беларусью и РФ в сентябре 2023 года как замена «Зеленой карте», так как страны были исключены из этой международной системы из-за войны в Украине. Ранее «Синие карты» выдавалось на зеленых сертификатах.

«Переобуться» на лето

С 1 марта официально разрешено менять зимние автомобильные шины на летние. Однако ГАИ по причине погоды советует не торопиться.

Изменения у мобильных операторов

Оператор А1 с 1 марта прекратит оказывать услугу «Координатор». Она позволяет определить местонахождение человека, например, ребенка. Также компания прекратит обслуживание абонентов архивных услуг сервиса «Wi-Fi для бизнеса», скорректирует условия предоставления услуги «Smart-рассылка» для бизнеса и внесет изменения в доступ клиентов в личные кабинеты.

life:) с 4 марта прекратит акцию, по которой можно через приложение компании со скидкой подключить тарифный план «Старт». А с 1 марта введет изменение для корпоративных клиентов по услуге «За границу 60» (предоставляется в роуминге).

Стюардесса в космосе

21 марта «Роскосмос» планирует запустить пилотируемый корабль «Союз МС-25», на котором на Международную космическую станцию направится белорусская стюардесса Марина Василевская (ее дублерка - Анастасия Ленкова), космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Ожидается, что полет продлится 12 суток.

Проблемы с водой в Минске

По 7 марта в Минске возможны проблемы с водоснабжением в микрорайонах Зеленый Луг 1, 3, 6 и 7. Возможно кратковременное снижение давления холодной воды или ухудшение качества водоснабжения. Это связано со строительными работами.

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