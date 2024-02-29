В Беларуси меняют правила призыва в армию 29.02.2024, 11:57

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Новый документ вносит много новшеств.

В Беларуси во втором чтении приняли законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности».

Новый документ существенно меняет правила призыва в армию, а также вносит много новшеств в уже действующие критерии оценки новобранцев. Самое интересное в новом документе – «установление возможности информирования граждан о необходимости явки в военный комиссариат, орган государственной безопасности посредством СМС».

Во время первого чтения этот пункт вызвал много вопросов, на которые ответил начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич. Тогда он заявил, что такое сообщение на мобильный телефон будет приравниваться к повестке лишь в военное время.

Еще один интересный пункт из нового законопроекта, принятого во втором чтении, – «оптимизация порядка оценки состояния здоровья призывника для целей определения его категории годности к военной службе».

Вероятнее всего, после официального вступления в силу документа будут пересмотрены правила призыва в армию и список «болячек», которые дают право на отсрочку от службы.

Также новый законопроект ужесточает ответственность за правонарушения, касающиеся порядка призыва, учета и приписки граждан, подлежащих воинскому учету.

Вот еще несколько пунктов, которые предусматриваются документом:

• предоставление гражданам дополнительных гарантий и компенсаций в связи с их призывом на воинскую службу или поступлением на военную службу

• правовые основы участия граждан на добровольной основе в выполнении работ оборонного характера в мирное время

• актуализация перечня мероприятий, составляющих содержание мобилизационной подготовки и мобилизации

• определение компетенции и функций уполномоченного государственного органа по мобилизационной подготовке экономики

• уточнение перечня категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации

• наделение военных комиссаров правом ограничивать выезд за пределы Республики Беларусь граждан, нарушающих обязанности по воинскому учету и уклоняющихся от мероприятий призыва на воинскую службу

• расширение перечня субъектов, на которых возлагается обязанность информирования органов внутренних дел о предоставлении помещений для проживания иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Беларусь, а также установление административной ответственности за невыполнение такой обязанности.

Как отметили «депутаты», новый документ нацелен на повышение эффективности реагирования на вызовы и угрозы современного мира.