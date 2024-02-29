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Комплекс неполноценности Путина

  • Юрий Кочинев, Postimees
  • 29.02.2024, 12:00
Комплекс неполноценности Путина
Фото: Getty Images

Что на самом деле происходит в РФ?

Западные страны еще не поняли, что на самом деле происходит в России и чего хотят русские. С 2000 года у власти в России находится не только Путин, но и Федеральная служба безопасности – ФСБ. Она пришла к власти в России, чтобы продолжить завоевательную политику бывшего СССР, которая прекратилась в 1945 году, когда США создали ядерное оружие.

Благодаря ядерному оружию в СССР возникла теория мирного сосуществования с Западом. С одной стороны были СССР и социалистический лагерь, с другой – США со своими союзниками в Западной Европе. Кроме того, западный блок поддерживают Япония и Австралия. Китай, Африка и Латинская Америка смотрели на оба лагеря и действовали так, как считали нужным. Арабские страны сыграли в свою игру и заключили соглашения с обоими лагерями.

До распада СССР мир был бинарным, и существовало два глобальных центра силы – Вашингтон и Москва. Затем исчез СССР, а вместе с ним – и бинарный мировой порядок. России тогда пришлось позаботиться о том, чтобы самой не распасться на множество частей.

Этого не произошло, и Путин начал чувствовать, что Запад не принимает Россию как равноправного партнера. С тех пор началась огромная обида Путина на западный мир. Особым объектом ненависти стали США с их статусом экономической и военной сверхдержавы. Путин решил, что Россия захватит территории бывшего СССР и покажет тем самым коллективному Западу его место. Поскольку, по мнению Путина, Запад не относился к России с достаточным почтением и уважением, он решил раз и навсегда показать ему подлинное соотношение сил.

За действиями Путина стоят не сиюминутные амбиции, а отношение русских ко всему западному. Это смесь огромного превосходства и в то же время комплекса унизительной неполноценности. Конфронтация России с западным миром исторически представляла собой серию временных сближений и каждый раз – неизбежного разрыва. Путин в этом смысле не является исключением.

Ожидавшаяся троица

Разочаровавшись в «своих западных партнерах», он решил показать им, чего они стоят. С такой целью – добиться превосходства России над Западом – он начал свою «решительную борьбу». Его первый удар был нацелен на Украину, которую он считал предательницей, в отличие от своей «союзницы» Беларуси. Новое федеративное государство под эгидой Москвы должно было быть образовано из Беларуси, Украины и России.

Беларусь была подчинена Путиным, поддержавшим Александра Лукашенко, чтобы тот остался у власти. Украина начала сопротивление и тройки не сложилось. Путин посчитал это предательством и в бессильной злобе хочет уничтожить эту страну. Не поняв этого, коллективный Запад не сможет понять, чего в конечном итоге хотят эти русские. Они хотят быть правителями мира – ни больше, ни меньше. Это имперское мышление, а Россия по своему менталитету все еще остается империей, с одним центром и с одним правителем.

Путин сформулировал собственную теорию взаимоотношений с Западом, согласно которой большую войну можно выиграть и в эпоху ядерного оружия. Это продолжение завоевательной политики бывшего СССР, прекратившейся в 1945 году. Путин на самом деле не хочет мирных переговоров с Западом. Он хочет быть хозяином во всей Европе.

Юрий Кочинев, Postimees

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