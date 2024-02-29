Буданов: Россия знала о планах наступления ВСУ, есть доказательства

Буданов: Россия знала о планах наступления ВСУ, есть доказательства21
- 29.02.2024, 12:08
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Глава ГУР рассказал о принятых мерах.
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что россияне знали о планах наступления ВСУ.
Об этом Буданов заявил в интервью CBC News.
«Я не собираюсь говорить больше чем президент. У нас была, скажем, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры», – сказал руководитель ГУР.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году был известен россиянам еще до его начала.