Буданов: Россия знала о планах наступления ВСУ, есть доказательства 21 29.02.2024, 12:08

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Кирилл Буданов

Глава ГУР рассказал о принятых мерах.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что россияне знали о планах наступления ВСУ.

Об этом Буданов заявил в интервью CBC News.

«Я не собираюсь говорить больше чем президент. У нас была, скажем, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры», – сказал руководитель ГУР.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году был известен россиянам еще до его начала.