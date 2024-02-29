В Витебске мужчина поссорился с подругой и выбросил ее кошек с балкона 8 29.02.2024, 12:08

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иллюстративное фото

На него завели уголовное дело, но он не успокоился.

Житель Борисова поссорился со своей подругой-витеблянкой из-за сорвавшейся поездки на отдых и сорвал злость на ее кошках: выбросил животных из окна восьмого этажа. Питомцы получили травмы, на мужчину завели уголовное дело, но сам он продолжал мстить знакомой — заявил, что кошек она не зарегистрировала.

Подробности истории рассказали в витебской прокуратуре.

56-летний житель Борисова в конце прошлого года приехал гости к своей 50-летней знакомой в Витебск — оттуда они собирались вместе вылететь на отдых за границу. Но у женщины не получилось оформить документы, и отправиться в поездку она не смогла.

Борисовчанин тоже никуда не полетел и устроил приятельнице скандал, требуя отдать деньги за путевку. Это не помешало ему попроситься к ней на ночлег, потому что было очень поздно и он не мог добраться домой.

Женщина позволила знакомому остаться у себя дома до утра, но на следующий день конфликт вспыхнул с новой силой. Перебрав со спиртным, мужчина напал на подругу с кулаками и угрозами, однако ей удалось убежать и вызвать милицию.

Тогда борисовчанин решил выместить злость на двух хозяйкиных кошках — вынес их на балкон и выбросил на улицу с восьмого этажа.

Витеблянка смогла попасть в свою квартиру лишь с помощью сотрудников милиции. Она сразу обнаружила пропажу кошек и побежала их искать во двор. Питомцы обнаружились на земле — живые, но с различными травмами. Впоследствии женщина долго лечила их у ветеринаров.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что кошки залезли на стол и он решил таким образом «воспитать» их. Но не смог ответить, почему стал в пьяном виде дебоширить и наводить порядки в чужой квартире, — только заявил, что любит животных.

Витеблянка написала заявление на приятеля, на него завели уголовное дело по ч.1 ст.339−1 УК (Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, совершенное из иных низменных побуждений).

А он в отместку тоже потребовал привлечь женщину к ответственности — якобы кошки были не зарегистрированы в ее квартире.