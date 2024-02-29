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В Минске за БЧБ-флаг в окне задерживали сотрудницу учреждения образования

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  • 29.02.2024, 12:20
  • 3,738
В Минске за БЧБ-флаг в окне задерживали сотрудницу учреждения образования
иллюстративное фото

Женщину осудили на 14 суток административного ареста.

Жительницу Минска, сотрудницу одного из учреждений образования, задержали в ее квартире и обвинили в вывешивании бело-красно-белого флага на окне, пишет zerkalo.io. Суд отправил ее под административный арест, говорится в постановлении.

Как сказано в протоколе по части 1 статьи 24.23 КоАП, минчанка 14 января в 21.43 «публично демонстрировала из окна дома … бело-красно-белый флаг, что стало доступным неограниченному кругу лиц».

Тем самым, по версии милиции, женщина «провела массовое мероприятие — пикетирование, на проведение которого не было получено соответствующее разрешение Мингорисполкома». В деле имеется протокол осмотра «окна и квартиры», в ходе которого был обнаружен флаг.

На суде, который состоялся почему-то спустя месяц — 15 февраля, минчанка признала вину и сказала, что повесила бело-красно-белый флаг на окно в своей комнате изнутри.

Суд признал ее виновной в несанкционированном пикетировании и назначил ей 14 суток административного ареста.

Отметим, неизвестно, повесила ли женщина флаг самостоятельно. Из историй политзаключенных известны случаи, когда силовики, чтобы иметь повод арестовать нужного им человека и отправить на «сутки», приходили к нему домой, сами вешали флаг, делали фото — и это затем становилось материалами административного дела. Подобные протоколы могут идти в ход и в тех случаях, когда люди уже находятся на Окрестина, но силовики хотят оставить их на еще один «срок» и организуют новые суды.

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