«Люди в шоке»: на «Беларуськалии» заметают следы после смерти рабочего 6 29.02.2024, 12:27

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Руководство предприятие вспомнило о журнале инструктажа.

В Cети появилась информация о гибели работника «Беларуськалия». Сообщение было размещено 26 февраля в неофициальной группе 1-го рудоуправления в социальной сети «Вконтакте». Сайт Charter97.org получил подтверждение этой информации. На предприятии начали заметать следы ЧП:

— После трагической смерти рабочего на «Беларуськалии» вспомнили о журнале инструктажа по охране труда. И срочно дали всем подписаться. Люди в шоке.

Правда, журнал подозрительный. C новыми и чистенькими страницами...

Вот и все, что нужно знать о «хозяйстве» и «хозяйственниках».

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