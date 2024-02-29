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Медведев набросился на директоров военных заводов РФ с «телеграммой Сталина»

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  • 29.02.2024, 12:27
  • 7,550
Медведев набросился на директоров военных заводов РФ с «телеграммой Сталина»

Видеофакт.

Заместитель главы совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает подражать советскому диктатору Иосифу Сталину, угрожая директорам российских военных заводов репрессиями, пишет nv.ua.

Так, на очередном заседании профильной комиссии он потребовал от них больше управляемых ракет.

А чтобы «мотивировать» собравшихся, этот политический шут решил зачитать им телеграмму Сталина директорам военных заводов от 1941 года, которую он специальной принес с собой в белой рамке.

«Вы подвели нашу страну и нашу красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей красной армии теперь как воздух, как хлеб. Шенкман дает по одному Ил-2 в день. А Третьяков дает МИГ по одной, по две штуки. Это насмешка над страной, над красной армией. Нам нужны не МИГи, а Ил-2. Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше Илов. Предупреждаю последний раз», — процитировал он Сталина.

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