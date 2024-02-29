Массовый «самолетопад»: почему РФ потеряла уже 11 единиц авиации 9 29.02.2024, 12:26

3,614

В ВСУ объяснили.

Массовое сбитие российских самолетов в феврале 2024 года является ответом украинских сил обороны на наращивание присутствия авиации врага на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

«Враг нарастил авиационное присутствие на восточном направлении. Соответственно было реагирование высшего военного руководства. И Воздушные силы делают то, что вы видите. Сбиваются они (самолеты РФ, - ред.) достаточно далеко, не будем говорить точное расстояние», - сказал он.

То есть, по словам Игната, «российские пилоты, уже не так наглеют, не так подлетают близко».

«Им чтобы бомба полетела дальше - нужно подлететь ближе, потому что бомба планирует, она же не имеет двигателя своего, она планирует и летит, снижаясь, теряет скорость. Поэтому им (пилотам РФ, - ред.), чтобы бить дальше, нужно рисковать, рискуя они попадают в такие истории, как сегодняшняя (сбитие Су-34, - ред.)», - констатировал он.

К тому же, по словам Игната, у Украины появляется больше средств, чтобы доставать врага на дальних подступах и это «очень важно».

Уничтожение самолетов РФ

ВСУ 29 февраля уничтожили российский истребитель Су-34. Он стал уже одинадцатым бортом, которого лишились оккупанты, начиная с 17 февраля. Именно в этот день Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на восточном фронте.

Напомним, буквально 27 и 26 февраля стало известно о сбитии еще двух Су-34. Кроме того, 23 февраля источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.