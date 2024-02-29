СМИ: Китай может начать вторжение в Россию с юга 16 29.02.2024, 12:39

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После организации массовых протестов на Дальнем Востоке.

Утечка военных документов, в котором Москва моделировала китайское вторжение, обнажила давние страхи России перед Китаем.

Помимо беспрецедентных подробностей о ядерной доктрине России, в них рассказывается о многолетних учениях, отрабатывающих возможное китайское вторжение, что свидетельствует о глубокой подозрительности военного руководства по отношению к Пекину.

Подробный анализ страх российских страхов публикуют аналитики The Financial Times.

Хотя сегодня перспектива войны между Китаем и Россией может показаться надуманной, сценарии дают подробное представление, что московские военные думали об угрозах со стороны Китая, а также о тактике, которую они применяли для ведения военного конфликта в Украине.

В одном из сценариев военной игры Китай оплачивает подставных демонстрантов для столкновений с полицией на Дальнем Востоке России, а затем посылает диверсантов для тайного нападения на российскую инфраструктуру безопасности.

Когда напряженность достигает точки кипения, Китай наращивает оборонное производство и размещает армейские подразделения на границе, обвиняя Россию в «геноциде».

Именно таким образом сама Россия провела оккупацию украинских территорий - сначала Крыма, затем части Донбасса.

В одном из сценариев учений 2014 года говорится, что отношения переходят в конфликт после прихода к власти «нового поколения националистических лидеров» в Дасинии — вымышленном названии страны с точной географией Китая.

Изначально Дасиния, как утверждается, стремится к углублению связей с Северной Федерацией — псевдонимом России. Но глубоко циничные дасинийцы стремятся использовать любую напряженность между Севером и западными странами.

Вскоре Дасиния требует от Севера «резкого увеличения поставок углеводородного сырья на крайне невыгодных условиях», чтобы обеспечить энергией свою перегретую экономику.

После отказа Севера Дасиния начинает готовиться к войне.

Некоторые документы свидетельствуют, что Китай может начать наступательные действия через Казахстан, что может привести к ударам по Западной Сибири и даже Уралу.

Но в нескольких учениях, проведенных еще в 2008 году, конечной целью сил вторжения был захват российского Дальнего Востока.

В одном из нескольких учений, посвященных вторжению в Казахстан и Западную Сибирь, датированном июлем 2014 года, говорится, что Китай хочет найти там больше «жизненного пространства» для своего населения, превратив страны в «ресурсные колонии».

По мнению экспертов, учения с применением ракетных комплексов с ядерными боеголовками вблизи китайской границы, проведенные в ноябре прошлого года, свидетельствуют, что российские военные продолжают подготовку к возможному конфликту, в котором может быть задействовано тактическое ядерное оружие.

Опасения Москвы, что Пекин может воспользоваться слабостями России в малонаселенной части страны, были особенно сильны в 1960-х и 1970-х годах, включая семимесячный необъявленный военный конфликт в 1969 году.

Они вновь усилились в 1990-е годы, когда слабая Россия столкнулась с подъемом своего восточного соседа.

Но после прихода к власти Путина в конце десятилетия динамика изменилась. Китай и Россия подписали соглашение о том, что якобы «никогда не будут вторгаться» на территории друг друга или наносить первыми ядерный удар, и отказались от всех территориальных претензий. Путин установил еще более тесные отношения с Си Цзиньпином, пришедшим к власти в 2012 году.