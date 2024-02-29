Жителя Гродно судили за цветы Алексею Навальному у консульства РФ 3 29.02.2024, 12:55

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В Беларуси это первый подобный случай, о котором стало известно публично.

Мужчина принес к российскому консульству в Гродно портрет Алексея Навального и возложил к нему две гвоздики, пишет Hrodna Life. Его задержали сотрудники милиции, которые дежурили неподалеку, обвинили в пикетировании и осудили на 10 суток ареста.

После смерти Алексея Навального в 30 городах России задержали не менее 340 человек, которые приносили цветы в память об умершем политике. В Беларуси это первый подобный случай, о котором стало известно публично.