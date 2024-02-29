Путин заявил о «полной боевой готовности» ядерной триады РФ

Путин заявил о «полной боевой готовности» ядерной триады РФ16
- 29.02.2024, 12:58
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И пообещал наконец показать ракеты «Сармат».
Попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным конфликтом с применением ядерного оружия. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля.
В своем выступлении глава РФ заявил, что «последствия для возможных интервентов в РФ будут гораздо трагичнее, чем в прошлые эпохи», пригрозив масштабным конфликтом с применением ядерного оружия.
Путин подчеркнул, что стратегические ядерные силы РФ находятся в полной боевой готовности «к гарантированному применению».
Он добавил, что гиперзвуковой комплекс «Кинжал» «с высокой эффективностью» используется в войне против Украины. Кроме того, в бою применялся ударный комплекс морского базирования «Циркон», а на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет».
По словам Путина, завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон».
Также президент России пообещал продемонстрировать работы ракет «Сармат».