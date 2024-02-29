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ГАИ объявила массированную отработку трех дорог на Минщине

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  • 29.02.2024, 13:03
  • 1,410
ГАИ объявила массированную отработку трех дорог на Минщине

За кем решили усилить негласный контроль?

Госавтоинспекция Минской области в четверг, 29 февраля, заранее предупредила водителей о запланированных рейдовых мероприятиях на трёх оживлённых трассах региона. «Массированную отработку» аварийно-опасных участков пообещали начать 1 марта и проводить усиленные рейды на протяжении всех выходных, по 4 марта.

В рамках рейдовых мероприятий инспекторы пообещали усилить негласный и смешанный контроль на следующих участках:

• на трассе М-4 «Минск–Могилев»,

• на трассе М-6 «Минск-Гродно»,

• на дороге Н-8081 «Борисов-Холопеничи ч/з Моисеевщину».

В ГАИ Минщины объяснили, почему выбрали для усиленного контроля именно эти участки. Дело в том, что именно там с начала 2024 года было зафиксировано больше всего серьёзных ДТП с летальным исходом. В частности:

• 6 аварий на трассе «Минск-Могилев» с одним погибшим и 14 пострадавшими,

• 4 аварии на трассе «Минск-Гродно» с одним погибшим и тремя пострадавшими,

• 2 аварии на дороге «Борисов-Холопеничи ч/з Моисеевщину» с одним погибшим и одним пострадавшим.

При этом инспекторы подчеркнули, что усиленный контроль ожидает всех участников дорожного движения.

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