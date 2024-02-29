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Россия хочет взимать НДС с белорусских продавцов, торгующих онлайн

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  • 29.02.2024, 13:11
Россия хочет взимать НДС с белорусских продавцов, торгующих онлайн

С 1 июля.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому с 1 июля 2024 года продавцы из ЕАЭС, продающие свои товары россиянам через электронные торговые площадки, должны будут уплачивать НДС в российский бюджет, пишет belsat.eu.

Пока продавцы, уплачивающие налоги в ЕАЭС и реализовывающие товар российским физическим лицам через электронные торговые площадки, не должны уплачивать НДС в России. Уточняется, что электронная торговая площадка – это сайт, где можно заказать товар, узнать условия оплаты и доставки.

Размер основной ставки НДС в России составляет 20% от стоимости товара, а льготной – 10%.

Таким образом, Россия хочет создать более выгодные условия для своей торговли.

«Принятие проекта федерального закона позволит усовершенствовать систему администрирования НДС, устранить неравенство в налогообложении НДС российских и иностранных налогоплательщиков и, соответственно, создаст более благоприятные условия для реализации российскими налогоплательщиками товаров физическим лицам на территории государств-членов ЕАЭС», – отмечается в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу через месяц после официального опубликования. Предполагается, что на индивидуальных предпринимателей из ЕАЭС он будет распространяться с 1 января 2025 года. Исключение – ИП, работающие через посредников на основании договоров комиссии. В таком случае налог должен будет заплатить посредник.

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