«Знакомые перестали здороваться, потому что не узнавали» 6 29.02.2024, 14:11

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Белоруска рассказала, как похудела на 16 килограмм.

Четыре года назад Наталья разменяла шестой десяток и немного взгрустнула по этому поводу. Любимая работа, семья, дети… Казалось бы, что еще нужно для счастья? А удовлетворения жизнью так и не ощущалось. Щелчком стала случайная фраза: «Наталья, жизнь после пятидесяти только начинается». И понеслось: женщина занялась собой, сбросила 16 кило, начала ходить в горы, поменяла отношение к себе и людям. Считайте, стала новым человеком, пишет onliner.by.

«Жизнь разделилась на до и после»

— Не верится, что я уже разменяла шестой десяток. В душе мне тридцать, не больше, — со старта признается 54-летняя Наталья. — Я четко помню момент, когда жизнь разделилась на до и после. Это было накануне 50-летнего юбилея. Мне казалось, что жизнь заканчивается, что дальше пойдет постепенное угасание. Поддержала знакомая, она старше меня на пару лет. Сказала, что после пятидесяти жизнь только начинается. И у меня произошло такое обнуление, будто заново родилась.

А сейчас обо всем по порядку.

Пять лет назад Наталья жила свою обычную жизнь. Ходила на любимую работу (она директор благотворительного фонда помощи детям «Шанс»), затем решала всю домашнюю рутину — готовка, уборка, дети, муж. На себя времени не оставалось, даже увлечений как таковых не было.

— Однажды я бродила по торговому центру в поисках платья. И тогда заметила, как руки трутся о складки на талии. Мне было не по себе, — вспоминает женщина. — Потом зашла в кабинку, увидела себя в зеркале — и стало страшно. Я не смогла подобрать платье, которое подошло бы мне по размеру и хорошо село. Когда вышла из примерочной, хотелось плакать.

В тот момент Наталья решила: «Либо сегодня иду в зал, либо уже никогда, потому что так и не наберусь смелости и духа». Тем же вечером женщина оказалась в тренажерке.

Больше всего переживала за возраст. Ей казалось, что в зале занимаются только молодые ребята. Не тут-то было: в качалке женщина увидела клиенток и постарше себя. Выдохнула.

Страхов не осталось. Только одна цель и мотивация — похудеть. На тот момент наша героиня весила 74 килограмма, для нее это было неестественное состояние организма.

Вес приходил постепенно и незаметно, особенно прибавился и не отступал после вторых родов. До этого женщина весила 53 кило. Плюс ко всему многие в окружении Натальи навешивали ярлыки: мол, похудеть после вторых родов нереально. Она взяла себя на слабо и решила попробовать.

— Лишний вес давил, я ощущала дискомфорт. Когда поднималась к маме на четвертый этаж, начиналась одышка. И в принципе к концу для оставалось мало энергии.

«Наедине с природой есть хорошая возможность пообщаться с собой»

Наталья признается, что тренажерный зал стал для нее той самой стартовой точкой, с которой начало меняться абсолютно все. Не только внешность, но и внутренний мир. Самой большой поддержкой был тренер. Кроме физнагрузок, он заряжал мотивацией и помогал скорректировать питание.

Если раньше Наталья приходила домой и готовила плотный ужин с кашей, жареными котлетами и салатом, то со временем перешла на простую еду. Отказалась от свинины, стала есть больше фруктов и овощей. С жареных блюд перешла на вареные и тушеные. Сладкое и мучное для женщины не проблема, потому что и раньше это не было сильным пристрастием.

— У нас в семье был культ еды. Со временем отношение изменилось. Еда стала здоровой, возможно, где-то не совсем вкусной, но это входит в привычку, — объясняет она. — Можно приготовить голубцы, а можно отварить рис, кусочек индейки и потушить овощи. Я выбираю то, что проще и полезнее. Сейчас отдельно готовлю для себя и для сына-подростка. К примеру, ему — плов, а себе отвариваю рис и филе. Могу на праздник позволить себе кусочек торта или салатик с майонезом, и совесть меня не мучает, хотя года три подряд я ни разу не разрешила себе ничего лишнего.

Спортивное телосложение Натальи — сформированная годами привычка.

— Со временем удалось найти баланс между здоровым питанием и активностями. Это происходило потихоньку, шаг за шагом. Каждый день, кроме выходных, я ходила в зал, в субботу — походы по 20 км по белорусским лесам. Чем больше занимаешься, тем больше появляется сил и энергии. Гормоны зашкаливают, начинаешь лучше себя чувствовать, выглядеть увереннее.

Я стала ездить на работу на велосипеде. Больше не пользуюсь лифтом, хотя живу на девятом этаже. Начали с сыном сплавляться на байдарках, там тоже хорошая физнагрузка.

Отдельный вид кайфа для Натальи — походы в горы. Впервые она побывала с группой ребят-единомышленников в Хибинах на Кольском полуострове в 2019 году. Сейчас это уже любимое увлечение, без которого женщина не представляет свою жизнь.

— Когда шла в горы первый раз, очень волновалась. Я была единственной среди мужчин и боялась отстать, затеряться, подвести их. Для первого раза справилась очень даже хорошо.

Горы — это не только большая нагрузка на тело (я путешествую с 20-килограммовым рюкзаком), но и воспитание, преодоление себя. Когда окружают горы, несколько человек и где-то медведи, нужно быть очень стойкой. Плюс наедине с природой есть хорошая возможность пообщаться с собой. Подсвечиваются важные моменты. К примеру, я заметила, что подниматься в горы тяжело, а при спуске вниз болят ноги. Так и в жизни: идти к своим целям и мечтам тяжело, а падать больно. А еще горы не дают права на ошибку — нельзя идти и не смотреть под ноги. В жизни тоже не нужно относиться к себе с пренебрежением.

«Мне начали делать комплименты, даже женщины»

За год Наталья похудела на 16 килограмм — до 53. У нее были ощущения, будто выросли крылья, настолько стало легко и свободно телу.

— В такой отличной форме я не была даже до похудения. Захотелось совершенствоваться еще больше. Появился интерес — что еще я могу изменить? К примеру, улучшить рельеф мышц на руках. Дохуделась однажды до 49 кило, оказалось некрасиво, и я перестала.

Мне начали делать комплименты, даже женщины. Однажды пришла в банк, где обслуживается наша организация. Многих там знаю — все проходят мимо и не здороваются. Думаю: что происходит? А потом начали спрашивать: «Наталья, это вы?» То есть люди просто меня не узнавали. Конечно, хорошая фигура напрямую влияет на самооценку, я полюбила себя, стала больше уважать — это идет естественным и приятным бонусом.

Внешние изменения дали толчок внутренним преобразованиям. Правда, это долгий и постепенный процесс. Уже много лет Наталья начинает день с медитаций. Если раньше погрузиться в процесс едва получалось, то сейчас самокопание, внутренний критик и перфекционист отключаются сами собой. А еще женщине очень нравятся восточные практики, и она мечтает помедитировать в Тибете.

Однажды Наталья вычитала в статье, что счастье длится всего шесть секунд. И задумалась. Ведь больше всего времени люди проводят в сожалениях и угрызениях совести по поводу прошлых событий либо фантазируют о будущем, при этом ничего не делая, чтобы его реализовать. Наша героиня отключила мыслемешалку и стала жить моментом, проводить время продуктивно. Это помогает строить планы на будущее и маленькими шагами к ним приходить, извлекая уроки из прошлого опыта.

Со временем некоторые люди из окружения Натальи растворились. Зато углубилась связь с семьей, много времени она проводит с внучкой. Появились новые друзья по интересам. К примеру, с другом по сплавам на байдарках они смотрят французские фильмы онлайн и потом обмениваются впечатлениями. Так тоже происходит процесс познания себя через других персонажей.

— У меня уже взрослые дети, и я свободна. Понимаю, когда есть семья и большое хозяйство, женщинам сложно найти время на себя. Но уделить минутку, чтобы сделать зарядку или постоять в планке, вполне реально. В отношениях невозможно принадлежать себе в полной мере, поэтому в идеале выбирать партнера с близкими увлечениями, чтобы всегда было о чем поговорить.

Сейчас Наталья пытается перестроить режим дня и просыпаться не в семь утра, а в пять. Все для того, чтобы было больше времени на себя и хобби: «Для совы — это пытка, но я пытаюсь, продуктивность и вправду становится выше».

А еще в этом году женщина планирует поездку в Заполярье на Баренцево море. Сама делает на балконе ремонт и хочет нарисовать первую в своей жизни картину — силуэт девушки на белой стене. Из отдаленных планов — записаться на курсы постановки голоса и речи. И запустить несколько интернет-проектов: один — для женщин, которые не знают, как жить после пятидесяти, а второй будет объединять людей по их хобби и увлечениям.

Наталья дает несколько советов тем, кто хочет поменяться не только внешне, но и изнутри.

Во-первых, ценить то, что есть сегодня, — работу, семью, друзей, отношения. Не нужно цепляться за прошлое и фантазировать о будущем. Во-вторых, не бояться мечтать и идти к своим целям. Мечты сбываются неожиданно, но только если этого очень сильно захотеть и постепенно действовать. В-третьих, утро лучше начинать с благодарностей. За жизнь, за этот день и события, которые с нами произойдут.

— Каждое утро я просыпаюсь с ощущением счастья, что у меня есть возможность еще раз прожить свой лучший день. За пять лет внешней и внутренней трансформации самое ценное, что я ощутила, — это вкус к жизни, будто медленно откусываешь и смакуешь спелую ягоду. Еще двадцать лет назад я не смогла бы поверить, что со мной произойдут такие кардинальные изменения, да еще и на шестом десятке, — признается Наталья.

«Изменения должны быть медленными»

Практический психолог Надежда Ржеутская объясняет, что само собой ничего не происходит, всегда есть причина:

— Как правило, за любыми внешними изменениями стоят внутренние трансформации, только человек сам может их даже не осознавать. Напряжение или недовольство собой или своей жизнью может копиться долгими годами, а потом — раз, последняя капля, и человек начинает кардинально менять все вокруг. Так бывает, но обычно резкие изменения тоже сопровождаются непростыми переживаниями и состояниями, уже не говоря про непонимание и возможное неодобрение близкого окружения.

Если трансформация приятна человеку, то у него повышается мотивация работать над собой дальше, улучшается настроение, увеличивается жизненная энергия, пополняются ресурсы. Однако психолог предупреждает: здесь стоит быть осторожными и внимательными к себе, чтобы в погоне за внешними изменениями не потерять внутреннюю опору и не попасть в крайности. То есть за любыми внешними изменениями должно быть понимание, чего именно вы хотите и зачем это делаете.

— Если мы не говорим про крайности, а видим, что человек достиг желаемых результатов, то у него появляется больше уверенности в себе и веры в себя. А это — своеобразный фундамент для дальнейшей мотивации и действий. Становится легче пробовать что-то новое и идти дальше за своими «хотелками».

Стоит подчеркнуть, что изменения должны быть медленными и бережными, потому что наша психика достаточно ригидна, ей нужно время подстроиться под происходящие трансформации.

Прежде чем приступать к кардинальным переменам в жизни, психолог рекомендует максимально честно ответить самому себе на вопросы: чего именно вы хотите, зачем вам это надо и почему именно сейчас, а не годом раньше или позже. На этом этапе у половины людей желание меняться пропадет, они осознают, что не сильно-то этого и хотят.

— Если вы хотите чего-то, но не делаете, стоит подумать, что вас останавливает. Проработать самостоятельно страх, травмирующий опыт, отсутствие веры в себя очень непросто, лучше обратиться за помощью к психологу, — рекомендует Надежда Ржеутская. — Ну а если вы полны решимости, то пропишите себе план действий со сроками, начиная с конца и двигаясь в обратном направлении, как будто вы перематываете фильм назад. Каждый шаг важно сверять с реальными возможностями, так вы получите пошаговый план, которого можно придерживаться.