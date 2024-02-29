Возле Босфора произошел интересный случай с «бегством» российских кораблей 2 29.02.2024, 14:18

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В Военно-морских силах Украины раскрыли подробности.

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал об интересном случае в Черном море с «бегством» российских судов.

В эфире телемарафона он рассказал, что ситуация на море стабильная, в своих действиях сейчас российский флот «ограничен».

«Нет большой активности. Сейчас только одна единица в Черном море», - сказал спикер.

Говоря о Черном море, Плетенчук отметил, что тенденция там уже длительное время стала. Речь идет о «невозможности в принципе осуществлять свою деятельность тем способом, как они привыкли» и «отсутствие присутствия в центральной части Черного моря, южнее Крыма, потому что так же враг прекрасно понимает опасность».

«Даже недавно произошел интересный случай, когда они двумя корабельными единицами отправились на сопровождение своих судов из Босфора. Это бывает нечасто, где-то раз в месяц. Но в какой-то момент развернулись и пошли обратно», - сказал он.

Спикер добавил, что из-за чего это произошло - пока сказать трудно. Возможно, они получили информацию об опасности.

«И суда эти были вынуждены двигаться вдоль территорий Турецкой Республики, фактически скрываясь в территориальных водах Турецкой Республики. То есть не самым коротким путем, не тем, который они обычно используют, а вышли в море и разбежались по уголкам», - отметил Плетенчук.

Так, отметил он, ситуация позволяет говорить о том, что «тенденция для нас положительная просматривается в Черном море».