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«Не Гродно, а Италия!»: погода в феврале удивила белорусов

  • 29.02.2024, 14:25
  • 1,558
«Не Гродно, а Италия!»: погода в феврале удивила белорусов

В двух регионах Беларуси температура приблизилась к европейской.

В этом году февраль выдался теплее обычного. Самую низкую температуру воздуха зафиксировали 19 февраля — тогда она составила -9,5°С. Самую высокую отметку можно было наблюдать 27 февраля — 11,9°С.

Telegram-канал о погоде в Беларуси @nadvorie привел нормы и фактическую температуру за февраль со ссылкой на данные метеонаблюдений портала «Погода и климат».

Там отметили, что в Бресте и Гродно февраль выдался настолько теплым, что его можно сравнить с Францией, севером Италии и югом Германии.

Минск. Среднесуточная температура составила +1,2°С, что на +4.8°С выше нормы.

Витебск. Среднесуточная температура составила -0,5°С, что на +4.3°С выше нормы.

Гродно. Среднесуточная температура составила +3,7°С, что на +5,3°С выше нормы.

Брест. Среднесуточная температура составила +5,0°С, что на +6,2°С выше нормы.

Гомель. Среднесуточная температура составила +1,6°С, что на +5,1°С выше нормы.

Могилев. Среднесуточная температура составила +3,2°С, что на +4,1°С выше нормы.

К слову, в Telegram-канале отметили, что самый теплый февраль в Беларуси наблюдали в 1990 году. Тогда среднесуточная температура составила +2,6°С. Самым холодным последний месяц зимы зафиксировали еще раньше — в 1929 году отметка не поднималась выше -17,1°С.

Осадков тоже выпало больше, чем обычно — 62 мм, а это 155% от нормы.

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