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В Беларуси запретили продукцию сразу трех российских заводов

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  • 29.02.2024, 14:36
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В Беларуси запретили продукцию сразу трех российских заводов

Из-за превышения токсичных элементов.

Министерство здравоохранения сообщило, что постановлениями Главного государственного санитарного врача «запрещен ввоз на территорию Беларуси, реализация, хранение, транспортировка и использование пищевой продукции производства ООО «Барнаульская халвичная фабрика» (Россия), ООО «Тимоша» (Россия) и ООО «КЦК «АРОНАП» (Россия)».

В Минздраве уведомили, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы установили такие факты обращения небезопасной пищевой продукции: в 1,2-1,8 раза превышен допустимый уровень содержания токсичных элементов, а именно кадмия. И красителей – это азорубин, желтый «Солнечный закат», тартразин, блестящий синий FCF).

Белорусские специалисты посчитали опасными напиток из шиповника и халву.

«Эти вещества недопустимы при производстве указанной пищевой продукции. По результатам предпринятых оперативных действий обращение указанной продукции на территории внутреннего рынка – запрещено», – резюмировали в министерстве.

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