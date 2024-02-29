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Как из сказки: у Вячи продается большой дом из бревна

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  • 29.02.2024, 15:28
  • 1,792
Как из сказки: у Вячи продается большой дом из бревна

В 15 минутах езды от Минска в окружении лесов.

Когда видишь дом, построенный из бревен, сразу в голове всплывают старые сказки с деревенской атмосферой. Возвести такой дом — дело дорогое, но качественное и долговечное. Зачастую внутренние стены коттеджа выглядят также, как и снаружи. Перекрывать такую фактуру — настоящее преступление. К тому же, и без дополнительной отделки интерьер выглядит красиво, как, впрочем, и все натуральное. Около Вячи продается именно такой дом с двумя этажами. Кроме него на участке стоит баня, где также смогут остановиться гости, пишет realt.by.

Дом находится в СТ «Водолей-2010» в Минском районе и рядом с Вячей. Его построили в 2021 году в два этажа по индивидуальному проекту из бревна ручной рубки диаметром 40 см. На крыше — черепица. Общая площадь объекта — 425 м².

Внутри сохранен вид строительного материала. Натуральный интерьер помогают поддерживать антикварная мебель ручной работы, паркет на полу, деревянные окна, наличники и подоконники.

На первом этаже располагается гостиная со вторым светом, просторная кухня с островом, оборудованная бытовой техникой и столовая. Из гостиной есть выход на крытую террасу.

В доме есть два санузла — по одному на каждом этаже. Здесь уже установлена сантехника.

На втором этаже также расположилось несколько спальных комнат. В одной из них есть выход на балкон.

Внутри также есть современная топочная с погодозависимой автоматикой. В доме установлены насосные группы, радиаторы, сделаны водяные теплые полы.

Также проведены центральные коммуникации: свет, газ и вода. Канализация — местная. Есть интернет и видеонаблюдение.

На участке в таком же стиле построена баня-гостевой дом в 150 квадратных метров.

Комплекс стоит на 10 сотках. Территория огорожена, тут растет газон, установлены автополив, декоративное освещение. Также сделаны дорожки и и ливневая канализация.

СТ находится в 15 минутах езды от Минска в окружении лесов. Продавцы готовы рассмотреть обмен на квартиру в Минске.

Стоимость дома — 520 тысяч долларов.

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