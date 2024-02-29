закрыть
29 февраля 2024, четверг, 17:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сырский: ВСУ планируют отбить утраченные позиции на нескольких направлениях

  • 29.02.2024, 15:56
  • 3,058
Сырский: ВСУ планируют отбить утраченные позиции на нескольких направлениях

Украинский главком назвал главную задачу.

Бригады Вооруженных Сил Украины активно ведут бои против превосходящих сил противника на Кураховском и Авдеевском направлениях фронта. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Враг несет значительные потери в живой силе и технике, но упорно продолжает атаковать наши позиции, иногда имеет успех на отдельных участках», — говорится в сообщении.

Александр Сырский подчеркнул, что его главная задача заключается в том, чтобы использовать боевые возможности вооружения и военной техники подразделений Сил обороны Украины для нанесения российским войскам максимальных потерь, уничтожения большого количества бронетехники и артиллерии противника.

Он также отметил, что необходимо удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где украинские подразделения были вынуждены отступить. Кроме того, для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять наши резервы.

«Во время работы с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями. Горжусь нашими военнослужащими», - подчеркнул главнокомандующий ВС Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип