Сырский: ВСУ планируют отбить утраченные позиции на нескольких направлениях 29.02.2024, 15:56

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Украинский главком назвал главную задачу.

Бригады Вооруженных Сил Украины активно ведут бои против превосходящих сил противника на Кураховском и Авдеевском направлениях фронта. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Враг несет значительные потери в живой силе и технике, но упорно продолжает атаковать наши позиции, иногда имеет успех на отдельных участках», — говорится в сообщении.

Александр Сырский подчеркнул, что его главная задача заключается в том, чтобы использовать боевые возможности вооружения и военной техники подразделений Сил обороны Украины для нанесения российским войскам максимальных потерь, уничтожения большого количества бронетехники и артиллерии противника.

Он также отметил, что необходимо удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где украинские подразделения были вынуждены отступить. Кроме того, для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять наши резервы.

«Во время работы с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями. Горжусь нашими военнослужащими», - подчеркнул главнокомандующий ВС Украины.