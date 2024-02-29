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В России зарождается партизанское движение

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  • Telegram-канал «Сито Сократа»
  • 29.02.2024, 16:18
  • 5,504
В России зарождается партизанское движение

О чем молчит ФСБ.

Вторая годовщина путинского вторжения в Украину прошла для российской публики в режиме информационной тишины, так сказать — была вынесена за скобки. Подобная модель поведения крайне нехарактерна для существующей кремлевской команды, питающей пиетет перед любыми значимыми датами. Путин и его историкократы, которые почти любое свое решение стремятся обосновать отсылками к каким-то событиям прошлого, получается, намеренно игнорируют войну против Украины, не считая старт «СВО» чем-то значимым, памятным.

Здесь всплывает на поверхность подлинное отношение властьимущих к российской оккупационной армии и ее «победам», когда на захваченных чужих территориях не остается камня на камне. Зверства российского террористического сборища будет совсем не просто героически подать с целью выгодного позиционирования режима. Путин на веки себя вписал в историю как убогий тиран-маньяк, который содрогается от любого проявления оппозиционности. А чего стоит тогда такая хлипкая государственная доктрина, если ее холуи не способны донести ее жизнеспособность никаким иным способом кроме грубого силового навязывания? 

Российскому обывателю должна быть понятна простая истина: взрощеная путинизмом машина государственного террора способна все крушить не только на внешнем контуре, но тоже самое она будет творить внутри России подавляя грядущие внутренние мятежи. Кейс с путчем Пригожина покажется легкой прогулкой по сравнению с хаотизацией, которая наступит при ослаблении властной хватки, а это неизбежная аксиома для любой тирании.

Потому-то власть лихорадочно боится утратить контроль на ситуацией и страшится малейших проявлений сопротивления. К примеру, в преддверии фикции мартовских выборов путинцы хотят захватить умы россиян посланием своего вождя, в котором он изложит свою очередную программу подавления, новые тезисы на предмет того, как дополнительно усилить государство, укрупнить и расширить аппарат подавления, ведь инструментов для улучшения жизни людей особо не наблюдается. Вместо достойной жизни скармливают многополярный мир, правда он строится на руинах Мариуполя, Бахмута, Авдеевки и повергает в лютый ужас. Потому Путин будет избегать в своем послании такой неудобной темы, как третий год, развязанной им большой и кровавой войны.

Это небезопасная тема, особенно в свете перетекания конфликтности на российскую территорию. Путин, как сторонник секретных военных операций, всегда исходил из примата контролируемости процесса. Как только появляются признаки спонтанности он становится умывает руки. А ведь ящик Пандоры открылся. Сначала произошло существенное прорежение военной мощи Черноморского флота. Потом оказалось, что Крымский мост не имеет надежной защиты и может в любой момент быть уничтожен. Одновременно из-за отмены своих границ приграничные российские регионы стали зонами боевых действий. Еще одним результатом войны стало противостояние БПЛА, которое заставляет явственно осознать близость боевых действий жителям Москвы и Питера.

Новым мотивом теперь выступает зарождающееся на российской территории партизанское движение, которое лишит режим ощущения безопасности, ведь исчезнут безопасные для его преступников места. В глубоко тыловом Красноярске партизаны ликвидировали вагнеровца Конкеева, который хвастался казнями пленных. Понятное дело, что пока все выглядит точечно и локально, но гробовое молчание ФСБ касательно ЧП с авто наемника на 18-м километре Енисейского тракта обескураживает. Видимо это часть общей политики молчания Кремля о неудобной и неканоничной большой войне.

Telegram-канал «Сито Сократа»

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