«А где качество?»: белоруска показала в TikTok «разочарование года» 3 29.02.2024, 16:44

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Колбаса оказалась не такой, как всегда.

Белоруска Ирина рассказала в TikTok, что очень любит продукцию Брестского мясокомбината. Однако после последней покупки она огорчилась — вареная колбаса «Молочная» оказалась не такой, как всегда. Большинство комментаторов согласились с автором, мол, многая белорусская продукция «уже не та». Корреспондент «Зеркала» как физлицо спросил на комбинате, что же произошло с «Молочной», но там сходу ответить на вопрос не могут — «надо разбираться».

Женщина показала в ролике 650-граммовый батон вареной колбасы «Молочная» высшего сорта, который она приобрела. На упаковке указана дата (видимо, производства) — 20 февраля.

— Насколько я разочаровалась, когда начала ее резать. Вот что это такое? Вот так выглядит колбаса высшего сорта на разрезе, — комментирует женщина за кадром.

По всему срезу колбасы были видны маленькие вкрапления. Отметим, что на фото, которое размещено на сайте производителя, срез выглядит по-другому, он гладкий, без каких-либо примесей.

— Я уже не знаю, какую колбасу сейчас можно смело покупать, чтобы не найти в ней вот такого. Разочарование года, и это не в одном [кусочке], чтобы сказать, что плохо смешали.

В комментариях женщина отметила, что мелкие вкрапления похожи на жилы, а не на кости. После она добавила, что навряд ли теперь будет эту колбасу.

За три дня видео в TikTok посмотрели более 500 тысяч пользователей и оставили под ним около 1500 комментариев. Люди выдвигали разные предположения, почему у колбасы такой вид. Например, писали, что это куриные перья, кости, туалетная бумага, крахмал и даже молочные кусочки. Кто-то тегнул Брестский мясокомбинат, страница которого есть в TikTok, и попросил ответить на претензию, но реакции производителя пока нет.

Некоторые комментаторы защищали производителя, а пользователь, который представился работником мясокомбината, написал, что «не может быть такое в высшем сорте, это в реале все проверяется, не нужно зря это видео снимать и людей дурачить». Однако больше было возмущенных отзывов о белорусском продукте. Вот некоторые из них:

• «Сухое молоко, манка, соя, мука, красители, ароматизаторы и 15-17% субпродукты мехобвалки. Платим за кошачий корм по цене мяса».

• «Почему у нас так всегда? Вначале что-то делают и оно такое вкусное, а спустя время портится, как будто не тот рецепт, не те ингредиенты».

• «На Брестском мясокомбинате кости молотые (мясо механической обвалки) не добавляют, тем более в колбасу высшего сорта. Скорее всего, нарушен технологический процесс приготовления».

• «У них еще и сосиски испортились, это не вы одни разочарованы. Больше не покупаю их продукцию».

• «Да, за последние годы сильно сдало качество в Беларуси. Раньше майку из „Свитанка“ носить можно было пару лет, сейчас купил — после стирки стала шире и короче. Так же и колбаса, не было раньше этих осколков костяных».

• «Фермерскую надо брать, там, конечно, цена немного дороже, но ипэшники скоро обгонят сетевые бренды».

• «Я не беру целый батон, а только ту, которая в разрезе. Видно, что берешь».

• «Я также очень разочарована продукцией нашего комбината. Непонятно, что и из чего готовят колбасы, сосиски и пельмени стали отвратительные».

• «Думаю, это брак. С чистой совестью пишите на комбинат, высылайте им фото и требуйте объяснений».

• «Вчера купила точно такую же, такой же фасовки, у меня все нормально, консистенция однородная, сама колбаса свежая и вкусная. Что с вашей — непонятно».

• «Годами беру одну и ту же колбасу и каждый раз новый вкус и консистенция. Думаю, что это скорее зависит от смены, на производстве химичат».

• «Есть мнение, что перепутали фарш, и вместо молочной в упаковку пошла какая-то дешевая, или же брак, который технологи просмотрели».

• «А Год качества в Беларуси. Так где качество? Или просто мусор загрузили и замешали?»

• «Там по-русски написано: изделие колбасное! Где вы слово „колбаса“ увидели?»

• «Брестская еще ничего. Гродненская, волковысская вообще испортилась, есть невозможно, все пересолено».

Корреспондент «Зеркала» как физлицо обратился на горячую линию Брестского мясокомбината, чтобы узнать, что произошло с производимой у них колбасой «Молочной», не меняли ли рецептуру.

Сотрудница не могла сообщить, менялась ли в последние годы рецептура изделия, — эти нюансы нужно уточнять у работников производства. Также она не могла пояснить, почему «Молочная» выглядела не так, как раньше. Сотрудница попросила более подробно рассказать о продукции — когда она была произведена, где покупалась.

— Надо разбираться, что произошло. Сфотографируйте эту колбасу на разрезе, посмотрите дату производства и пришлите нам, мы проведем служебное расследование и проверим партию. Нам надо взять контрольный образец, разрезать его и посмотреть, что там. Возможно, это сухое молоко не разбилось, — сказала сотрудница.

Она добавила, что жалобы очень важны для производителя, потому что они помогают «выявить слабые места на предприятии», даже несмотря на то, что выпуск изделий постоянно контролируется.

— Но бывают разные ситуации. Например, могут быть проблемы с используемым покупным сырьем, это надо ставить на контроль и проверять. Так что обращения граждан нам нужны, чтобы сделать продукт лучше. Жаловаться — это не означает делать плохо.