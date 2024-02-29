У Зеленского рассказали, какая участь уготована российским элитам 29.02.2024, 17:04

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Михаил Подоляк

Фото: AFP

Путин хочет переложить на них ответственность за все.

За все преступления, который Путин совершил, он планирует отвечать не сам, а переложить эту ответственность на других, предположил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Козлом отпущения» могут стать российские элиты и они никак не смогут уйти от ответственности, потому что им этого не позволят.

Интервью Михаила Подоляка для «Delfi Литва» можно посмотреть на канале YouTube.

Украинский чиновник высказал свою точку зрения по поводу незавидного положения российских элит: «Ничего российская элита не скажет, она прекрасно понимает все последствия. Они находятся в такой берлоге, в этой берлоге частично их уничтожают (сама вертикаль Путина «пожирает» своих же «детей»). Вы же видите, что дети представителей элит погибают, и погибают те или иные директора и акционеры российских крупных сырьевых компаний. Система у них очень интересно сейчас построена: гарантий того, что ты выживешь нет, но с другой стороны из этой системы выйти нельзя, потому что с другой стороны она дает возможность тебе компенсировать те потери финансовые прежде всего, которые ты несешь на внешних рынках».

«Безусловно, Путин хочет переложить ответственность, кровью ее размазать по не только ближайшему окружению сюда входит (не только Патрушев, Нарышкин, а гораздо большее количество людей). Они не откажутся потом от вины, у них нет такой опции сказать: «Вы знаете, я недееспособен юридически или психически недееспособен, я не отдавал себе отчета в том, что происходит». Они все дождутся финала, а до финала не так долго осталось, по срокам своей жизни они дождутся финала. Но не все в своем естественном состоянии», - подчеркнул Михаил Подоляк.