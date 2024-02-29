В Беларуси клещи вышли на охоту 2 29.02.2024, 17:10

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Первая атака на человека — в Гродно.

Теплый февраль изменил не только наш гардероб, но и повлиял на повадки животных и насекомых. Читатель прислал «Онлайнеру» фото ползающего по дороге жука-плавунца, кто-то увидел порхающую бабочку, а в Гродно уже активизировались клещи.

Как сообщает Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, первый в этом году случай укуса клеща зафиксировали 26 февраля. На кого напало членистоногое, не сообщается, но все произошло на приусадебном участке в микрорайоне «Барановичи», в черте города.

«В настоящий момент активность клещей наблюдается на территории открытых природных ландшафтов, хорошо прогреваемых солнцем (пустыри, лужайки, опушки леса, др.)», — говорится в сообщении.

Чтобы избежать неприятной встречи с клещами, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил.

- Собираясь в лес или на дачу, отдавайте предпочтение светлой одежде (на ней более заметны клещи).

- Максимально закрывайте кожу, не забывайте покрывать голову.

- Пользуйтесь репеллентами и каждый час проводите самоосмотры.

- На даче ведите борьбу с грызунами (это основные прокормители иксодовых клещей) и не забывайте косить высокую траву.

- Если клещ все же присосался, важно оперативно обратиться к врачу. У вас есть 72 часа, чтобы провести профилактику.