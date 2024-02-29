Как автобусы будут возить пассажиров в Литву с 1 марта 29.02.2024, 17:23

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Новые маршруты и цены.

С 1 марта на белорусско-литовской границе закрываются два пункта пропуска — «Лаворишкес» (сопредельный с нашей стороны — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). «Зеркало» узнало у пассажирских перевозчиков и диспетчеров, что проезд по некоторым маршрутам в Литву изменился, а стоимость билетов подросла.

Крупные пассажирские перевозчики продолжат возить людей в Литву и обратно. Правда, цены на билеты они подняли. Например, с конца февраля подорожали билеты у Ecolines. Сейчас стандартная цена проезда из Минска в Вильнюс составляет 140 рублей, но на некоторые рейсы билеты стоят 100 и 120 рублей. Ранее стоимость проезда начиналась от 75 рублей, а стандартная цена билета составляла 100 рублей.

— Стоимость проезда динамическая, перевозчик оставляет за собой право ее изменять и предоставлять скидки пассажирам. Наши рейсы отправляются по расписанию, меньше их не будет, наши автобусы следуют через «Каменный Лог», — сообщили в Ecolines.

Рейсы в Литву сохранят не все автопарки государственного «Минтранса». Ранее мы уже сообщали, что автобусный парк № 16 города Глубокое (Витебская область) с 27 февраля отменил рейс Поставы — Вильнюс.

— Этот рейс отменен навсегда, у нас нет разрешений чтобы ездить в Литву. Если вам надо в Вильнюс, то едьте через Минск, — сообщила диспетчер автостанции «Поставы».

Продолжит ездить в Литву транспорт автопарков № 5 из Минска и № 4 из Молодечно. Билеты у них подорожали: у первого перевозчика они теперь стоят 125 рублей, у второго — 115 рублей.

Перевозчик «Сентиеро», которые совершал пассажирские перевозки из Витебска в Литву (в том числе в Вильнюс и Каунас), с 29 февраля отменил эти рейсы. «В связи с тем, что Литва запретила перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении, с 29 февраля мы вынуждены приостановить все рейсы в/из Литвы, — сообщил в своих соцсетях перевозчик. — Очень надеемся, что в скором времени ситуация разрешится в нашу пользу и рейсы будут возобновлены. Диспетчерская работать не будет». Напомним, помимо закрытия двух погранпереходов Литва также запретит с 1 марта нерегулярную автобусную перевозку без разрешения.

Сервис по продаже билетов Atlasbus сообщил в соцсетях, что с 1 марта их перевозчики повезут пассажиров по другим маршрутам. Например, перевозчик «Фаворит» поедет из Гродно в Вильнюс и Каунас через ПП «Бенякони» (с литовской стороны это ПП «Шальчининкай»).

— Стоимость билетов у нас осталась прежней. Например, из Минска в Вильнюс она разная, есть 80 рублей, есть и 125, — сообщил диспетчер Atlasbus.

В Польшу перевозчики поедут по разным маршрутам: некоторые через «Бенякони», другие через пропускной пункт Брест (с польской стороны это «Тересполь»).

Напомним, с 1 марта Литва вводит три нововведения, касающихся пересечения границы со стороны Беларуси:

- закроют два КПП «Лаворишкес» (сопредельный — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). Границу можно будет пересечь только через два оставшихся пункта пропуска — «Мядининкай» и «Шальчининкай». В этих КПП запретят пересекать границу пешеходам и велосипедистам;

- ограничат посадку и высадку пассажиров в железнодорожном пункте пропуска Кена;

уменьшат количество разрешений для белорусских и литовских компаний, занимающихся пассажирскими перевозками. С 1 марта смогут работать только 29 перевозчиков на маршрутах между двумя странами, а нерегулярную автобусную перевозку без разрешения вовсе запретят.

Напомним, с 18 августа прошлого года Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»). Это было сделано в ответ на возможные угрозы со стороны размещенных в нашей стране наемников российской частной военной компании Вагнера.

В феврале 2024 года в Литве предложили закрыть еще два погранпункта на границе с Беларусью. Такое предложение выдвинули в комиссии по национальной безопасности Литвы.