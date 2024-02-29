ОБСЕ активировала «Московский механизм» 29.02.2024, 18:03

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Для расследования о гражданских заложниках в РФ.

Государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировали использование так называемого «Московского механизма» для расследования задержания Россией украинских гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы МИД Дмитрия Кулебы.

«Я приветствую привлечение Московского механизма подавляющим большинством государств ОБСЕ для решения проблемы задержания Россией украинских гражданских лиц», - написал он.

По словам министра, в ходе этой войны Россия взяла в заложники тысячи мирных украинских граждан на временно оккупированных территориях. И эти люди «являются наиболее уязвимой группой, которую не замечают на международном уровне».

«Я ожидаю, что привлечение Московского механизма ОБСЕ поможет нам определить настоящие масштабы этого преступления и установить факты. Это первый существующий международный механизм, вовлеченный в этом вопросе. Ранее я призвал ОБСЕ, ООН и другие международные организации использовать все инструменты и при необходимости создать новые для решения проблемы украинских гражданских заложников и содействие их освобождению», - отметил Кулеба.

Министр добавил, что продолжит призывать все международные организации, общественные организации и СМИ уделять больше внимания украинским гражданским заложникам, удерживаемых Россией.

«Мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы освободить их всех, и я благодарен нашим партнерам за мощную поддержку в этом вопросе. Каждое российское преступление должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности», - подытожил Кулеба.

«Московский механизм» и его роль в войне РФ против Украины

Напомним, что «Московский механизм» ОБСЕ предоставляет возможность государствам-участникам направлять миссии экспертов для оказания помощи в решении конкретного вопроса или проблемы, касающейся человеческого измерения ОБСЕ.

В отношении России Московский механизм, в частности, был задействован ОБСЕ 30 марта 2023 года. Тогда сорок пять государств-членов Организации инициировали использование механизма для расследования депортации детей с оккупированных РФ территорий Украины.

Тысячи гражданских украинцев в плену РФ

Напомним, представитель ГУР МО Андрею Юсов рассказал, что Россия удерживает тысячи гражданских украинцев в неволе как на своей территории, так и на временно захваченной.

При этом ранее СМИ составили список исправительных колоний, в которых удерживают украинских граждан в РФ и на оккупированных территориях. В котором 34 заведения на территории 17 регионов России и два СИЗО в оккупированном Симферополе.

К слову, в прошлом году омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец рассказал, что в рамках всех обменов пленными домой вернулись более 140 гражданских украинцев.