В Минске устроили облаву на адвокатов 2 29.02.2024, 18:09

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Под нее попали около 10 человек.

В Минске КГБ устроил облаву на адвокатов. Источники «Нашей нивы» называют приблизительное количество специалистов, попавших под облаву — около 10 человек. Большинство из них позже отпустили.

Что стало причиной, пока неизвестно. Среди версий - преследование за донаты.

Отметим, что после «выборов» 2020-го года многие адвокаты попали под репрессии. Тех, кто вел политические дела, часто лишали лицензий и исключали из коллегий. Сейчас по уголовным делам в заключении находится 6 адвокатов.