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Главное, что сказал Путин

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  • Владимир Фесенко
  • 29.02.2024, 18:34
  • 2,408
Главное, что сказал Путин
Владимир Фесенко

Самое длинное и самое бессодержательное послание главы Кремля.

Практически нет ни одного яркого и политически значимого тезиса, который был бы достоин цитирования и серьезного анализа. Поэтому даже в российских пабликах комментируют не столько содержание этого выступления, сколько форму — самое длинное послание (более двух часов), аплодисменты 80 раз, отсутствие Кадырова.

Так и вспоминаются советские мэмы: «речи длинные пустые», «долгие продолжительные аплодисменты». Только вместо шамкающего Брежнева — кашляющий Путин. Тогда были речи Генсека на съездах КПСС, а сейчас кашляющее Послание некоронованного «Государя» (это я цитирую одного из российских комментаторов) формально Федеральному собранию РФ, а по сути — кремлевским царедворцам. Намекает Путин и на новое «дворянство» — участников СВО, которым обещают разные «плюшки» и кадровый рост. Мундиров в зале, где собирают слушателей послания, становится все больше.

Две главных темы этого послания — война (так называемая «СВО») и предвыборные обещания аж на 2030 год (а это дата уже следующих президентских выборов в РФ). Если снять всю словесную мишуру с послания Путина, то главное его предвыборное обещание — это война. СВО «без конца и без края».

Но параллельно озвучивались предвыборные обещания разным социальным группам, а также целая россыпь «национальных проектов». Судя по кислым лицам Набиуллиной (глава российского Центробанка) и Силуанова (министр финансов в РФ), денег на все это у них нет (их и на войну уже с трудом хватает). Но как говорил экс-президент РФ Дмитрий Медведев: «Денег нет, но вы держитесь».

Не могу не отреагировать на новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», анонсированный Путиным. Принимая во внимание совмещение войны и предвыборных обещаний, этот нацпроект правильнее было бы назвать «Непродолжительная, но очень активная жизнь в СВО».

В очередной раз были угрозы Западу и одновременно призыв к американцам о готовности договариваться по стратегическим вопросам. Но все это уже было, и даже в более конкретной форме, а не так абстрактно, как сейчас.

Зато с каким удовольствием Путин озвучивал названия российских ракет. Престарелый мальчик Вова играет в ракеты, как в солдатиков. Вот только от его «военных игр» гибнут люди, и войны идут настоящие, а не игрушечные.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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