ВСУ показали видео зачистки Красногоровки от россиян
- 29.02.2024, 19:06
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Бои шли как на открытой местности, так и в разрушенных домах.
Украинские военные смогли отразить попытку штурма города Красногоровки в Донецкой области. Ранее россияне частично вошли в город.
Об этом сообщает Третья штурмовая бригада.
Украинские военные опубликовали видео боев за город. Они шли как на открытой местности, так и в разрушенных домах частного сектора. Как рассказали в Третьей штурмовой, враг смог попасть в город минуя минные заграждения на броне и начали продвижение по улицам.
Враг не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Россиян из них выбивали силой, патронами и гранатами.
«Более 100 уничтоженных оккупантов и отбитый у врага город — выполнено бойцами 3-й роты 1-го штурмового батальона и бойцами 2-й роты 2-го штурмового батальона бригады», - сказано в сообщении.
Кроме того, на видео можно услышать перехват разговора россиян, и то, как они жалуются на украинских военных, которые отражают их атаки.