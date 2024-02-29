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Мобильные операторы вводят очередную порцию изменений для клиентов

  • 29.02.2024, 19:08
  • 1,626
Мобильные операторы вводят очередную порцию изменений для клиентов

Подробности.

Мобильные операторы подготовили очередные изменения для своих клиентов. К примеру, А1 введет новшества для абонентов тарифных планов с предоплатой.

Оператор А1 с 11 марта введет изменения для абонентов тарифных планов с предоплатой. «Абонентам тарифа с предоплатой „Драйв Турист“, активирующим сим-карту, начиная с 11 марта, услуга международного роуминга включена в набор базовых услуг», — рассказали об одном из новшеств в контакт-центре компании.

Компания life:) предупредила клиентов, что с 1 марта изменит структуру сайта: будут скрыты некоторые разделы и отключены личный кабинет, пополнение счета и возможность замены eSIM. «Все эти функции останутся доступными в приложении „Мой life:)“. Также управлять своим номером и услугами вы можете с помощью USSD-запросов или в наших салонах», — уточнили в компании.

Оператор МТС запустил специальное предложение — получить бонус за десять копеек при покупке ноутбуков, смартфонов, планшетов и телевизоров как единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев. «Специальное предложение для покупателей смартфонов Xiaomi 12 серии — стекло и чехол за десять копеек, а стоимость каждого аксессуара составит пять копеек», — сообщает компания.

Напомним, ранее мобильные операторы уже анонсировали изменения на март. Компании среди прочего запускают новые акции и отказываются от действующих, а также отправляют в архив некоторые услуги.

К примеру, оператор А1 с 1 марта прекратит оказывать услугу «Координатор». Она позволяет определить местоположение человека. К примеру, ребенка.

Также А1 со следующего месяца внесет изменения для доступа клиентов в личные кабинеты. «Изменения связаны с расширением способов авторизации в личном кабинете для клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих ремесленную деятельность, и самозанятых», — уточняет мобильный оператор.

Мобильный оператор life:) с 4 марта прекратит акцию, по которой можно через приложение компании со скидкой подключить тарифный план «Старт». «Активировать купленные по акциям сим-карты необходимо по 4 марта включительно», — предупреждает компания. Также life:) с 1 марта введет изменение для корпоративных клиентов по услуге «За границу 60» (предоставляется в роуминге), ее заменят на новую — «За границу».

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