До +15°С будет в Беларуси 1 марта 29.02.2024, 19:29

Без осадков.

До 15 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 1 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ночью ожидается облачность с прояснениями, днем переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, местами по западу с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, по юго-западу - 5-7 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 4 по северо-востоку до 15 градусов тепла по юго-западу.