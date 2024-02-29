За февраль украинские силы сбили 13 самолетов россиян

За февраль украинские силы сбили 13 самолетов россиян6
- 29.02.2024, 19:37
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Это рекорд с 2022 года.
Украинские военные за февраль сбили 13 российских самолетов. Это рекордное число с октября 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины в соцсети Х.
«Февраль — самый короткий месяц года, но наши защитники неба добились наибольших результатов в сбивании российских самолетов с октября 2022 года», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны Украины, в целом Воздушные силы уничтожили:
10 истребителей-бомбардировщиков Су-34,
два многоцелевых истребителя Су-35
один радиолокационный самолет А-50.
«Кажется, что быть пилотом российского военного самолета — самая плохая работа в мире», — добавили в министерстве.
Ранее командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук заявил, что в четверг, 29 февраля, на Авдеевском и Мариупольском направлениях было уничтожено два российских Су-34.
При этом в 8 утра Олещук сообщал, что Силы обороны Украины сбили еще один российский истребитель Су-34 на Восточном направлении. Таким образом за день ВСУ уничтожили три российских самолета.