За февраль украинские силы сбили 13 самолетов россиян 6 29.02.2024, 19:37

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Это рекорд с 2022 года.

Украинские военные за февраль сбили 13 российских самолетов. Это рекордное число с октября 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины в соцсети Х.

«Февраль — самый короткий месяц года, но наши защитники неба добились наибольших результатов в сбивании российских самолетов с октября 2022 года», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны Украины, в целом Воздушные силы уничтожили:

10 истребителей-бомбардировщиков Су-34,

два многоцелевых истребителя Су-35

один радиолокационный самолет А-50.

«Кажется, что быть пилотом российского военного самолета — самая плохая работа в мире», — добавили в министерстве.

Ранее командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук заявил, что в четверг, 29 февраля, на Авдеевском и Мариупольском направлениях было уничтожено два российских Су-34.

При этом в 8 утра Олещук сообщал, что Силы обороны Украины сбили еще один российский истребитель Су-34 на Восточном направлении. Таким образом за день ВСУ уничтожили три российских самолета.