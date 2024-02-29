Президент Аргентины хочет провести саммит Латинской Америки в поддержку Украины 29.02.2024, 19:59

Хавьер Милей

В этом году.

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что планирует провести «саммит поддержки Латинской Америки» для Украины. Об этом он сказал в интервью Financial Times, опубликованном 29 февраля.

По словам Милея, он намерен провести саммит позже в этом году.

Как указала FT, позиция президента Аргентины отличается от более нейтральной позиции других региональных лидеров, таких как Луис Инасио Лула да Силва из Бразилии и Андрес Мануэль Лопес Обрадор из Мексики.

Отмечается, что Милей предпочитает альянсы со «странами, защищающими свободу», включая США, Израиль и Украину, которой он передал два военных вертолета российского производства.