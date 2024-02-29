Умер начальник управления по противодействию киберпреступности Брестского УВД 5 29.02.2024, 20:27

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Андрей Глинский

Ему было 44 года.

Правозащитники из Mayday team узнали о смерти около четырех месяцев назад начальника управления по противодействию киберпреступности Брестского УВД полковника Андрея Глинского. Ему было 44 года, а на должность он заступил летом 2022 года.

В милиции, по информации Mayday team, Глинский проработал ровно 20 лет. Сразу после университета он пошел работать в отдел по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий.

Силовик специализировался на кражах с помощью фишинга, а также читал лекции о «кибертерроризме» в Брестском госуниверситете.

В последний год его подразделение занималось гражданами, которые совершали незаконные операции с криптовалютой. В некоторых случаях суммы конфискаций по решению силовиков составляли более полумиллиона долларов США.