закрыть
29 февраля 2024, четверг, 20:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европарламент проголосовал за «план победы Украины»

  • 29.02.2024, 20:35
Европарламент проголосовал за «план победы Украины»

Евродепутаты также просят ужесточить санкционный режим в отношении режима Лукашенко.

Все страны Европейского Союза и их союзники по НАТО должны ежегодно выделять не менее 0,25 процента своего ВВП на военную поддержку Украины, считают в Европейском парламенте. Этой стране необходимо предоставить все, что ей необходимо для отражения российской агрессии, заявили депутаты. За соответствующую резолюцию в четверг, 29 февраля, в Страсбурге проголосовал 451 европарламентарий, 46 человек выступили против, 49 - воздержались, передает DW.

В тексте резолюции указывается на огромное расхождение в уровне военной поддержки, оказываемой Киеву странами ЕС, в процентном отношении к их ВВП. Парламентарии призвали крупнейшие государства-члены Евросоюза с большим оборонно-промышленным потенциалом срочно увеличить помощь ВСУ. Евродепутаты убеждены, что в отношении военной помощи Украине не должно быть никаких самоограничений.

Они призвали инвестировать в европейскую оборонную промышленность для существенного увеличения производства, чтобы удовлетворить потребности ВСУ и пополнить истощенные запасы стран Евросоюза. «Украина особенно нуждается в современных системах ПВО, ракетах большой дальности, таких как TAURUS, Storm Shadow/SCALP и других, современных боевых самолетах, различных типах артиллерии и боеприпасов (в частности, 155 мм), беспилотниках и оружии для борьбы с ними», - подчеркивается в тексте.

В связи с дефицитом боеприпасов на поле боя в Украине Европарламент призвал к увеличению Европейского фонда мира и его использованию для совместных закупок для ВСУ на мировом рынке. По мнению депутатов, правительствам стран ЕС следует немедленно начать диалог с производителями вооружений, чтобы гарантировать, что производство и поставка, в частности, боеприпасов и ракет для Украины будут приоритетнее других заказов. «Недостаточная и несвоевременная поставка оружия и боеприпасов рискует подорвать усилия, предпринятые до сих пор», - заявили в Страсбурге.

Парламентарии напомнили, что главная цель Украины — победа в войне против РФ, что предполагает вытеснение всех сил России, ее сторонников и союзников с международно признанной территории Украины. «Эта цель может быть достигнута только путем непрерывных, устойчивых и неуклонно растущих поставок Украине всех без исключения видов обычных вооружений», - говорится в резолюции.

По мнению Европарламента, исход этой войны и позиция по отношению к ней международного сообщества сыграют решающую роль в оказании влияния на действия в будущем других авторитарных режимов.

Больше санкций против РФ и Беларуси

Евродепутаты призвали Евросоюз ужесточить политику санкций против России и Беларуси, отслеживая, пересматривая и повышая ее эффективность, а также разработать механизм предотвращения обхода ограничительных мер. Санкции против Беларуси должны быть приведены в полное соответствие с санкциями против России, полагают они.

Что касается конкретных мер, то по мнению парламентариев, необходимо ввести эмбарго на российский уран и металлургическую продукцию, а также запретить сотрудничество с российским ядерным сектором, в частности, с «Росатомом». В качестве еще одной меры они назвали полное эмбарго на российскую сельскохозяйственную и рыбную продукцию, ископаемое топливо и СПГ, а также дальнейшее снижение потолка цен на нефть в координации с партнерами по G7.

Конфискация замороженных активов РФ

Европарламент настаивает на неотложности создания надежного правового режима, который позволил бы конфисковать замороженные в Евросоюзе российские государственные активы и использовать их для устранения последствий агрессии РФ против Украины. Помимо этого Москва обязана будет выплатить Киеву послевоенные репарации, требуют депутаты.

Евросоюзу и его странам следует разработать стратегию противодействия гибридным угрозам и вмешательству России в политические, избирательные и другие демократические процессы в Украине и в ЕС, заявил Европарламент. Он осудил убийство Максима Кузьминова в Испании и призвал страны ЕС решительно реагировать на подобные действия российских спецслужб и усилить сотрудничество в области контрразведки.

«Формула победы» Украины

Дискуссия по этой резолюции прошла в Страсбурге еще 6 февраля. Тогда члены всех влиятельных политических групп выразили убеждение, что, несмотря на беспрецедентную солидарность с Киевом, ЕС делает недостаточно. По мнению парламентского спецдокладчика по России Андрюса Кубилюса, такое положение дел объясняется тем, что объемы европейской помощи зависят от «индивидуальных добровольных решений каждой страны-члена ЕС». «Нам нужен план победы Украины, который покроет все военные нужды Украины, а не только боеприпасы», - заявил он. Этот план должен основываться на обязательстве каждой страны Евросоюза оказывать Украине военную помощь в объеме не менее 0,25 процента от национального ВВП.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип