Глава Пентагона: Если Украина потерпит поражение, начнется война России и НАТО 1 29.02.2024, 20:55

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Ллойд Остин

Путин не остановится.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что поражение Украины может привести к началу войны между Россией и НАТО. Об этом он заявил на слушаниях в комитете Палаты представителей США по делам вооруженных сил, трансляция шла на YouTube

По мнению Остина, если Россия одержит победу, «Путин не остановится»; страны Балтии обеспокоены, «станут ли они следующими». «Откровенно говоря, я считаю, если Украина падет, НАТО будет воевать с Россией», — сказал глава Пентагона.

Похожие опасения в начале декабря выражал президент США Джо Байден. Он заявил тогда, что если Россия «возьмет Украину», то в перспективе может атаковать и страны НАТО.