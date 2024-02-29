«Кража века»: белорус вывел для приятеля 74 000 рублей за «крипту» и ушел с деньгами через другой вход банка 29.02.2024, 21:11

Что было дальше.

На операциях с криптовалютой можно очень хорошо заработать — если знать как. Но чтобы этими деньгами пользоваться, их нужно еще и вывести без проблем с законом. Здесь в ход у белорусов идут различные схемы, которые иногда приводят к разбитому корыту. Таким поворотом обернулась и история успеха одного жителя Минска, который доверился другу, чтобы вывести и обналичить крупную сумму от продажи криптовалюты. Подробности этого очень глупого преступления стали известны из приговора суда, пишет «Зеркало».

Молодой уроженец Руденска Владимир (имена вымышлены), выпускник одного из средних специальных учебных заведений, не имел официальной работы, но, очевидно, зарабатывал каким-то другим способом — ведь для чего-то ему понадобились два личных счета в «Альфа-Банке», три в «Белинвестбанке» и по одному в «Беларусбанке» и «Сбербанке». Может быть, занимался криптовалютой? По крайней мере, именно так удалось заработать немалые деньги его приятелю Станиславу.

Однажды тот обратился к Володе с просьбой открыть для него счет в «Альфа-Банке», чтобы вывести деньги от продажи криптовалюты (почему Стас не мог сделать это сам, история умалчивает). Но счетов у Володи уже хватало, и он предложил Стасу попросту перевести деньги на один из уже имеющихся, а потом обналичить. Тот согласился: видимо, парни вполне доверяли друг другу.

Когда настал «день икс», приятели сначала отправились к нотариусу, и Володя оформил на имя Стаса доверенность сроком на месяц: по ней тот мог полностью распоряжаться Володиным счетом, на который придут его деньги. Никаких задних мыслей, по его словам, у него в тот момент не было. Сразу после этого Стас вывел на счет друга средства со своего кошелька на криптовалютной бирже: 59 000 рублей в одной «партии» и еще 15 400 во второй.

Получив первую часть, товарищи решили сразу же снять деньги, а поскольку сумма была крупной, поехали в головное отделение «Альфа-Банка» на улице Сурганова в Минске. Подвозила их мама Стаса — он, к слову, был ей должен и собирался отдать из тех денег, что собирался получить.

Когда приехали, Стас почему-то опасался, что, несмотря на доверенность, ему или при нем деньги могут не выдать, поэтому послал в кассу одного Володю, а сам остался ждать с мамой в машине у входа.

Недолго думая

Владимир зашел в банк в 13.27, встал в очередь, через пять минут подошел к кассе и сказал, что хочет снять со своего счета все поступившие деньги — 59 000 рублей. Уже в 13.36 ему выдали наличность за вычетом комиссии — вышло 58 190.

Парень сложил пачки банкнот в свой рюкзак. Немного подумал и уже в 13.42 вышел из банка — но не туда, где его ждал хозяин денег, а через другой вход. Тут же сел в подъехавшее такси и был таков.

Стас с матерью заволновались, в 13.46 он пошел в банк искать друга. А спустя несколько минут понял, что тот попросту улизнул с его деньгами. И позвонил в 102.

Тем временем Володя ехал к нотариусу. По дороге он зашел в приложение «Альфа-банка» на своем телефоне и обнаружил, что ему на счет дошли остававшиеся 15 400 рублей. Недолго думая, в 13.53 он перевел эти деньги на другой свой счет, к которому у Стаса доступа не было. Добравшись до нотариуса, Владимир аннулировал доверенность, которую выдал на имя друга несколько часов назад, сказав, что в ней «отпала необходимость». Нотариус его запомнила. Потом поясняла в суде: она обратила внимание, что парень во второй раз был один, но, поскольку у него было полное право отменить доверенность, она не могла ему отказать.

Всего Володя похитил у приятеля 73 587 рублей. Стас написал заявление в милицию.

Скрывался так себе

Владимира принялись искать: писали ему в Telegram, звонили его близким. Как минимум несколько дней он скрывался, но в целом делал это не особо старательно.

Приехав к себе домой (он жил отдельно от родителей), парень бросил рюкзак с деньгами открытым, и пачки купюр, обернутые банковской лентой, заметила девушка, которая была там вместе со знакомой. Та сфотографировала подозрительную картину на телефон. Позже девушки спросили Володю, откуда у него столько денег, но тот увильнул от ответа. Через несколько дней девушке позвонил неизвестный человек, искал Володю и спрашивал про деньги. Тот был дома и, услышав, попросил его не выдавать.

В один из дней Стас и его мама приехали домой к матери Владимира и рассказали, что сделал ее сын, пытались узнать, как его найти. После их ухода женщина позвонила сыну, и тот признался, что действительно забрал себе больше 73 000 рублей. Чуть позже Володя перезвонил и пытался объясниться (вышло не особо убедительно): мол, деньги были на его счету, сняв их, он подумал, что они получены незаконным способом и у него могут возникнуть проблемы, поэтому и забрал.

Тем временем милиция запустила прослушку его телефона (официально — оперативно-разыскное мероприятие «Слуховой контроль»). Во время одного из звонков Владимир сказал, что завладел чужими деньгами, которые были переведены на его счет.

В итоге парень был задержан. При нем были 46 851 рубль — куда делись остальные наличные, неизвестно. В его телефоне Vivo Y35 нашли переписку, где он сообщает, что находится в розыске. Был обнаружен и другой телефон Huawei P40 Pro, которым он пользовался в день преступления, переводя деньги приятеля на свой счет. А еще нашли дополнительное средство связи — кнопочную «звонилку» Nokia ТА-1174.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 205 УК — за кражу в особо крупном размере. На несколько дней Владимира поместили в ИВС, а затем перевели в СИЗО, где он находился до самого суда. Парень не стал отрицать преступление и написал чистосердечное признание.

Плата за глупость

На суде Владимир также признал свою вину и раскаялся. Потерпевшие — Стас и его мать (как хозяйка части денег) — рассказали описанную выше историю, их слова подтверждались многочисленными доказательствами: записями видеокамер, биллингом телефонов, перепиской в мессенджере, историей транзакций и так далее. Свидетельские показания дали подруги Володи и его мама.

Судебная коллегия пришла к выводу, что вина парня полностью подтверждается доказательствами.

Кража в особо крупном размере относится к тяжким преступлениям, статья предусматривает серьезный срок — от 3 до 12 лет лишения свободы. Раскаяние подсудимого сочли смягчающим обстоятельством, но этого было мало, чтобы значительно уменьшить наказание.

Шансы были бы, если бы Владимир полностью вернул другу и его матери украденные деньги. Однако, как следует из материалов суда, те получили лишь 46 851 рубль — наличные, которые сразу нашли у Володи при задержании. Больше 11 тысяч «кэша» куда-то пропали, а те деньги, которые парень перевел себе на второй счет, он тоже не вернул до момента наложения ареста.

В итоге наказание за глупую идею присвоить чужие деньги оказалось жестким. Владимир получил пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Вдобавок он должен выплатить штраф в 3700 рублей, вернуть потерпевшим остаток денег (26 736 рублей), возместить им моральный ущерб (200 рублей), а также госпошлину по гражданскому иску (1448 рублей).

Счета Владимира, на которых были деньги, и изъятое у него имущество (а его было немного — кроме телефонов, это недорогие смарт-часы, зарядки и страйкбольный газовый пистолет WE Beretta M92) арестовали для обеспечения уплаты денежных обязательств.

Были ли проблемы с законом и налоговой у Станислава, когда госорганы узнали, что он заполучил от операций с криптовалютой 74 000 рублей, — этот вопрос в решении суда не раскрыт.