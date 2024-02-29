Кто чаще возвращает кредиты: мужчины или женщины? 3 29.02.2024, 21:30

1,106

В Нацбанке рассказали.

В Нацбанке изучили Кредитный регистр и рассказали, как и какие кредиты обычно берут белорусы. Посмотрите на портрет типичного клиента и проверьте, работает ли статистика.

Вообще, в 2023 году белорусы стали брать больше кредитов в сравнении с прошлыми годами: за 2023 год это 4,96 миллиона договоров на общую сумму 31,89 миллиарда рублей.

Люди в возрасте от 26 до 45 лет стали кредитоваться на большие суммы, белорусы старше 64 лет — и чаще, и на большие суммы, чем раньше. Есть и гендерная разница: женщины старше 46 лет берут кредиты чаще, чем мужчины того же возраста, а мужчины чаще женщин берут кредиты с единовременным предоставлением средств (в частности, на покупку автомобиля).

Стало больше договоров на срок дольше 10 лет: статистика связывает это со снижением процентных ставок по кредитам на недвижимость. Такие тоже чаще заключают женщины, чем мужчины.

Еще в 2023 году у белорусов улучшилась финансовая дисциплина: стало меньше кредитов с просроченной задолженностью. Сейчас таких 5,4% от общей массы кредитов. При этом наиболее добросовестные плательщики — это женщины.

В Минске увеличились суммы кредитов, а в Гомельской области — количество заключенных договоров. Похвастаться наименьшей задолженностью перед банками могут жители Могилевской области, а люди из Гродненской — тем, что реже обращаются за кредитами.

Если в 2023 году вы брали кредит, то, скорее всего, в «Беларусбанке», «ВТБ банке», «МТБанке», «Альфа-Банке» или «Белагропромбанке» — это пятерка лидеров по кредитованию.