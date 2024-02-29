Польша покупает у США самую современную систему управления ПВО и ПРО на $2,5 млрд 1 29.02.2024, 21:35

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Контракт будет реализован в течение 2024-2031 годов.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 29 февраля подписал в четверг контракт на создание интегрированной системы управления противовоздушной и противоракетной обороной с правительством США.

Об этом сообщает PAP.

Контракт между Польшей и США стоимостью примерно 2,53 миллиарда долларов будет реализован в течение 2024-2031 годов. Он предусматривает закупку интегрированной системы управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS.

В пакет входят командное и коммуникационное оборудование, необходимое для шести батарей программы противовоздушной обороны WISŁA и 23 комплектов программы противоракетной обороны NAREW.

После подписания контракта Косиняк-Камыш подчеркнул, что программы WISŁA и NAREW будут работать на самой современной в мире системе управления. «Польша станет второй страной после США, которая будет иметь самую современную в мире интегрированную систему управления», – подчеркнул он.

Вместе с Великобританией Соединенные Штаты стали главным источником закупки Польшей систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Прошлой осенью Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны ориентировочной стоимостью 4 миллиарда долларов.

А в феврале США дали зеленый свет на продажу Польше современных систем радиолокации, разведки воздушного пространства и наземной радиолокации вместе с элементами логистики стоимостью 1,2 миллиарда долларов.