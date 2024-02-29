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В Барановичах судили «убежденного бесправника»

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  • 29.02.2024, 21:41
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В Барановичах судили «убежденного бесправника»

Мужчина никогда не получал права, но постоянно ездил за рулем авто.

В Барановичах к двум месяцам ареста приговорили бесправника, которого неоднократно задерживали за рулем автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, 42-летний местный житель никогда не получал водительское удостоверение. При этом ранее он был судимым за управление транспортным средством без прав, но должных выводов для себя мужчина не сделал — его снова задержали за рулем авто.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 317−2 УК (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством и ранее совершившим аналогичное преступление) и приговорил к аресту на два месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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