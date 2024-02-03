закрыть
3 февраля 2024, суббота, 3:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГАИ рассказала, как ловит бесправников и нетрезвых водителей по камерам на АЗС

  • 3.02.2024, 2:32
ГАИ рассказала, как ловит бесправников и нетрезвых водителей по камерам на АЗС

Оказалось, все просто.

В Беларуси Госавтоинспекция устанавливает водителей-бесправников при помощи камер на автомобильных заправочных станциях (АЗС). Об этом рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Выявлять нарушителей ГАИ помогает республиканская система мониторинга общественной безопасности (РС МОБ). Как это работает?

В Госавтоинспекции привели два примера. Благодаря видео с камер сотрудники ГАИ установили, что 22-летний бесправник из агрогородка Дукора по-прежнему садится за руль. Камеры засняли его на территории заправки около поселка Свислочь в Пуховичском районе. В отношении молодого человека были составлены административные протоколы.

Во втором случае жители Радошковичей сообщили в ГАИ, что местный житель, лишенный водительского удостоверения за «пьяную езду», постоянно возит пассажиров на Audi 100 для покупки спиртного в ночное время на заправку, а машину для таких поездок ему дает сосед. Это тоже удалось подтвердить благодаря видео. Его оштрафовали на 1600 рублей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса