ГАИ рассказала, как ловит бесправников и нетрезвых водителей по камерам на АЗС 3.02.2024, 2:32

Оказалось, все просто.

В Беларуси Госавтоинспекция устанавливает водителей-бесправников при помощи камер на автомобильных заправочных станциях (АЗС). Об этом рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

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В Госавтоинспекции привели два примера. Благодаря видео с камер сотрудники ГАИ установили, что 22-летний бесправник из агрогородка Дукора по-прежнему садится за руль. Камеры засняли его на территории заправки около поселка Свислочь в Пуховичском районе. В отношении молодого человека были составлены административные протоколы.

Во втором случае жители Радошковичей сообщили в ГАИ, что местный житель, лишенный водительского удостоверения за «пьяную езду», постоянно возит пассажиров на Audi 100 для покупки спиртного в ночное время на заправку, а машину для таких поездок ему дает сосед. Это тоже удалось подтвердить благодаря видео. Его оштрафовали на 1600 рублей.